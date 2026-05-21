Silencio, "condena máxima" y llamamientos a la unidad de la sociedad tras los asesinatos machistas ocurridos en Dolores

Este jueves se han llevado a cabo diversas convocatorias de minuto de silencio en señal de condena y repulsa por el asesinato machista acaecido en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Dolores, donde el pasado sábado un agente acabó presuntamente con las vidas de su mujer y su hijo antes de suicidarse. Una vez confirmada la naturaleza machista del asesinato, tanto por las autopsias practicadas como por el Ministerio de Igualdad, con lo que ascienden a 21 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que llevamos de año, tres de ellas en la Comunitat Valenciana, esta mañana se ha recordado a Marisol, de 51 años, y a su hijo Alberto, de 24. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, expresaba este miércoles su "máxima condena" al asesinato de la mujer y su hijo.

Bernabé, también secretaria de Igualdad del PSOE, confirmaba que no había denuncias previas entre el matrimonio ni constaban datos de la pareja en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). A las 11 se han guardado minutos de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Dolores y también en Alicante, en la sede de la Subdelegación del Gobierno. Su titular, Manuel Pineda, muy afectado, ha hecho un llamamiento a la unión de la sociedad para combatir esta lacra.

Los ayuntamientos de la Vega Baja, como es el caso de Torrevieja, también se han sumado a mediodía a la convocatoria de la FVMP para guardar un minuto de silencio a iniciativa de la GVA y condenar estos asesinatos machistas. El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha lamentado profundamente el asesinato de Marisol y de su hijo Alberto. A través de sus redes sociales, ha trasladado su cercanía y apoyo a la familia en estos momentos, y ha subrayado la necesidad de acabar con esta “lacra cruel” que rompe vidas y familias. El jefe del Consell ha apelado a la unidad y a la firmeza de toda la sociedad para combatir cualquier forma de violencia.

El juez titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela acordaba este miércoles inhibirse en favor de su compañera de la plaza número 1 de Sección de Violencia sobre la Mujer en la causa abierta para investigar estos asesinatos machistas acaecidos en Dolores.