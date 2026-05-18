Torrevieja impulsa el futuro Parque del 'Alto de la Casilla' con la propuesta de adjudicación a la UTE ABALA-ORTHEM

El Ayuntamiento de Torrevieja ha dado un nuevo paso para hacer realidad el futuro parque urbano “Alto de la Casilla” con la propuesta de adjudicación de las obras a la UTE formada por las mercantiles ABALA Infraestructuras S.L. y ORTHEM Servicios y Actuaciones Ambientales S.A.U., tras obtener la mejor valoración técnica en el procedimiento de contratación. La oferta económica presentada por la unión temporal de empresas asciende a un importe total de adjudicación propuesto de 10.370.583 euros (IVA incluido).

La Mesa de Contratación, reunida el pasado lunes, 11 de mayo, analizó las ofertas presentadas para la ejecución de esta importante actuación de infraestructura verde, tramitada mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y con tramitación anticipada del gasto. En total, concurrieron al procedimiento 13 grandes empresas y uniones temporales de empresas del sector de la obra pública y la construcción, entre ellas Acciona Construcción, Dragados, Eiffage Infraestructuras, OHL, Vías y Construcciones, CHM Obras e Infraestructuras, ACSA, ASCH Infraestructuras, UTE Urdecon-Etosa o Gestaser-Conelsan.

El informe técnico emitido por el Jefe de Servicio de Patrimonio y la Arquitecta Técnica Municipal destacó especialmente la propuesta presentada por la UTE ABALA-ORTHEM por su “desarrollo exhaustivo, detallado y completamente adaptado al proyecto”, subrayando el profundo conocimiento de la actuación, la calidad de la planificación de obra y la integración de medidas medioambientales y de reducción de huella de carbono.

Entre los aspectos más valorados de la oferta propuesta para adjudicación se encuentran la organización de la obra por tajos diferenciados, la definición precisa de los medios auxiliares y de implantación, la gestión avanzada de residuos, la planificación detallada mediante diagramas de ejecución, así como las medidas específicas para minimizar afecciones al tráfico y al entorno urbano durante el desarrollo de los trabajos. Asimismo, el informe técnico remarca que la propuesta incorpora actuaciones concretas para reducir la huella de carbono durante la ejecución de la obra, mediante optimización de transportes, maquinaria de alta eficiencia energética, planificación de acopios y selección de materiales con Declaración Ambiental de Producto.

Además, la UTE adjudicataria ofertó mejoras adicionales para el proyecto, entre ellas una dotación complementaria de sombras mediante pérgolas de geometría orgánica, la incorporación de juegos infantiles universales y una ampliación máxima del plazo de garantía de las obras.

UN PARQUE ABIERTO, ACCESIBLE Y VINCULADO AL PAISAJE

El futuro parque urbano “Alto de la Casilla” supondrá una de las grandes actuaciones de infraestructura verde y regeneración urbana previstas en la ciudad, transformando este espacio en una nueva zona verde de referencia para los vecinos, con criterios de sostenibilidad, integración paisajística y mejora ambiental.

Contará con dos accesos principales y un gran eje vertebrador que estructura el recorrido interior, dotado de zonas de sombra que facilitan el paseo y la estancia durante todo el año, con una zona arbolada de picnic, dos grandes áreas de juegos infantiles, un mirador panorámico y una cafetería integrada en el entorno, concebida como punto de encuentro y descanso. Además, dispone de un parking con 89 plazas de aparcamiento, así como una zona específica para estacionamiento de bicicletas, fomentando la movilidad sostenible.

La cafetería tendrá una capacidad aproximada para casi 170 personas y contará con zona de aseos, que darán servicio tanto al propio establecimiento como al conjunto del parque, contribuyendo a mejorar la funcionalidad y el confort del espacio público.

UN PULMÓN VERDE CON GRAN DIVERSIDAD VEGETAL

El diseño paisajístico juega un papel clave en el conjunto del parque. En total, se plantarán 537 árboles, como ejemplares de pino carrasco, ciprés, araucarias o jacarandas, acompañados por una amplia y cuidada selección de especies vegetales de bajo consumo hídrico y adaptadas al entorno.

El proyecto incluye la plantación de más de 12.000 unidades de plantas arbustivas como hibiscos o phitosporum, así como especies aromáticas tipo lavanda, romero o tomillo, en un total de 1.540 unidades adicionales, que ocuparán más de 10.000 m2, configurando un espacio verde diverso, sostenible y con un alto valor ambiental y paisajístico, así como zonas de césped a lo largo del parque, que ocuparán una superficie de 5.000 metros cuadrados.

ZONAS DE JUEGO TEMATIZADAS ADAPTADAS A DISTINTAS EDADES

Uno de los grandes atractivos del parque será su oferta lúdica, especialmente pensada para el público infantil y familiar. El espacio contará con 37 juegos infantiles, distribuidos en dos grandes zonas tematizadas, concebidas como áreas diferenciadas pero complementarias, integradas en el paisaje y adaptadas a distintas edades, con capacidad las dos zonas para un total de 400 niños.

La primera de ellas, denominada Laguna Rosa, se inspira en el entorno natural de las salinas y en los valores paisajísticos del municipio. Esta zona recrea un ambiente vinculado al agua y a la naturaleza, con juegos que fomentan la imaginación de los más pequeños, como la Torre y Montañas de Sal, los Vagones Mineros o dos grandes estructuras hexagonales con toboganes que simulan moléculas de sal. Hasta 230 niños podrán disfrutar al mismo tiempo en este espacio infantil que contará con 22 juegos diferentes.

La segunda zona, Mundo Náutico, rinde homenaje a la estrecha relación de Torrevieja con el mar y su tradición marítima. En este ámbito se concentran algunos de los elementos más singulares del parque, como el Barco de Torrevieja, el Tiburón y el Faro, una gran estructura icónica que superará los 13,65 metros de altura y un diámetro entre 4,75 y 3,75 metros, y que se convertirá en uno de los hitos visuales del parque. Esta zona Mundo Náutico podrá acoger en sus diversos espacios hasta 164 niños y niñas.

Por último, cabe destacar que el parque se concibe también como un lugar desde el que disfrutar del entorno natural y las vistas. Desde distintos puntos, y especialmente desde el mirador, se podrán contemplar la Laguna Salada de Torrevieja, la Laguna Salada de La Mata y el Mar Mediterráneo, reforzando la conexión entre el espacio urbano, el paisaje y el medio natural.