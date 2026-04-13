La Guardia Civil ha detenido en Dolores a un hombre de 32 años como presunto autor de tres estafas por 'smishing', con un perjuicio económico superior a 2.000 euros a víctimas de distintas provincias. La investigación, iniciada en septiembre por el Puesto Principal de Guardamar del Segura, permitió vincular al detenido con estafas cometidas en Badajoz, Las Palmas y Murcia.

En la primera denuncia registrada la víctima, vecina de Oliva de la Frontera (Badajoz), facilitó sus datos bancarios tras recibir un mensaje fraudulento que suplantaba a una entidad bancaria. Con esa información, el presunto autor creó una tarjeta bancaria virtual, con la que posteriormente retiró 1.200 euros en efectivo en un cajero automático de Guardamar del Segura.

Tras un dispositivo de vigilancia, fue arrestado en Dolores el 23 de marzo y puesto a disposición judicial en Orihuela, quedando en libertad con cargos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas víctimas.