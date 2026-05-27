Omar Nicolás liderará el nuevo proyecto del Orihuela CF

El nuevo director deportivo del Orihuela Club de Fútbol, Omar Nicolás, ya trabaja en la planificación deportiva de la próxima temporada con un mensaje claro: ambición sí, pero desde la humildad. En su presentación oficial, el dirigente murciano dejó patente que llega convencido por el proyecto encabezado por el presidente Eloy Moreno y por el entorno que rodea al club escorpión.

“Es muy difícil encontrar en esta categoría un club con la afición que tiene el Orihuela, con tanta gente viniendo cada domingo al campo y con un pueblo tan volcado con su equipo”, afirmó Omar Nicolás, que reconoció haber sentido desde el primer momento “la ilusión y la ambición” transmitidas por la directiva.

El nuevo responsable deportivo aseguró que sus primeras jornadas en el cargo han estado centradas en mantener reuniones con futbolistas de la actual plantilla, tanto con jugadores con contrato como con aquellos que finalizan vinculación. “Mi trabajo es buscar en cada posición la mejor opción posible”, explicó, avanzando que habrá continuidad en algunos casos y salidas en otros.

Uno de los pilares del nuevo proyecto será la creación de un vestuario competitivo desde el aspecto humano. “Lo primero es confeccionar un grupo con ganas, ilusión y ambición, pero siempre desde la humildad y el trabajo”, señaló. Nicolás insistió en que el club no debe obsesionarse con objetivos futuros antes de tiempo: “Si pensamos demasiado en el futuro, nos equivocamos”.

En cuanto al perfil de plantilla que pretende construir, el director deportivo apostó claramente por futbolistas jóvenes y con hambre competitiva. “Queremos jugadores que vengan al Orihuela pensando en crecer, en mejorar y en llevar al club a una categoría superior”, destacó.

También confirmó que la entidad continuará potenciando la presencia de jugadores de la Vega Baja, Alicante y Murcia. “Es importante que haya futbolistas que sientan el escudo, que sepan lo que representa el Orihuela y su afición”, comentó.

Otro de los grandes focos de actuación será la cantera. Omar Nicolás anunció una apuesta decidida por profesionalizar la estructura formativa del club y evitar que los jóvenes tengan que pagar por competir. Además, elogió la figura de José María Cases, al que considera “la persona adecuada” para liderar ese crecimiento desde la base.

“Queremos tener las categorías lo más altas posibles para que el salto al primer equipo sea menor”, explicó el dirigente, dejando abierta incluso la posibilidad de que Cases pueda asumir funciones como entrenador del Juvenil.

Sobre el futuro entrenador del primer equipo, Nicolás reconoció que el perfil ya está muy definido y espera cerrar la operación en los próximos días. “Buscamos un técnico con nuestra misma ilusión, hambre y metodología de trabajo”, indicó.

El nuevo director deportivo contará con plena responsabilidad en el área deportiva. “Para lo bueno y para lo malo, el responsable voy a ser yo”, afirmó con rotundidad. “Aquí no va a pasar eso de que un jugador eche a un entrenador”.

Omar Nicolás llega al Orihuela tras acumular experiencia en diferentes proyectos nacionales e internacionales. Después de iniciarse como director deportivo en Molina de Segura, pasó por clubes como el Mar Menor, donde logró un ascenso a Segunda RFEF, y posteriormente por el Racing Cartagena. En las dos últimas temporadas trabajó en el fútbol colombiano, concretamente en el Patriotas Boyacá.

El dirigente cerró su comparecencia lanzando un mensaje directo a la afición amarilla: “Vamos a pasar momentos difíciles durante la temporada, pero si estamos todos unidos y el jugador siente ese apoyo, estaremos más cerca de conseguir lo que todos tenemos en mente”.