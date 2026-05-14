Se acerca la fecha de apertura del Centro de Ocio 'Paseo del Mar' de Torrevieja, que dará empleo directo a 400 personas

Visita esta mañana a las obras del Puerto de Torrevieja (Centro de Ocio, Muelle Mínguez y reurbanización del Paseo de la Libertad) guiada por el alcalde, Eduardo Dolón, junto al empresario y concesionario del Centro de Ocio ‘Paseo del Mar’, Enrique Riquelme. El conjunto de la inversión público-privada de acerca a los 100 millones de euros en una obra que se encuentra en su tercer año tras multitud de vicisitudes pero que ya comienza a ver el final con 350 trabajadores actualmente de lunes a domingo.

La fecha que se barajaba para la apertura del Centro de Ocio, que dará empleo directo a 400 personas de todas las edades (así se ha matizado) era finales de este mes de mayo, si bien Riquelme ha dejado claro esta mañana que "la seguridad es lo primero" y que "a finales de esta semana se dará la fecha concreta".

En cuanto a las fechas para la parte municipal de la zona que circunda el Centro de Ocio -el pavimento de la explanada o el cantil del muelle-, así como la pasarela de conexión con el Dique de Levante o el acceso desde el Paseo Juan Aparicio al propio Dique, se barajan periodos desde finales de junio a mediados de verano.

Incremento del presupuesto

El empresario y concesionario del Centro de Ocio ha revelado esta mañana que el presupuesto ha pasado de los 32 millones de euros inicialmente previstos como máximo, a 61 millones de euros, 17 de ellos en la cimentación con 511 pilotes...

También ha pedido perdón Riquelme por las molestias causadas y ha agradecido la paciencia especialmente de todo el entorno. Finalmente van a ser 27 locales los que se ubiquen en el Centro de Ocio, entre ellos grandes franquicias de restauración, junto a los Cines Neo con cuatro salas VIP y una bolera con seis pistas.

Eduardo Dolón ha explicado, por su parte, el futuro del Muelle Mínguez, que volverá a exhibirse de manera completa "como hito turístico e histórico visitable". Otro aspecto para tener en cuenta del conjunto es la explanada multiusos de 17.000 m2 que va a suponer la esperada vuelta de los hippies y la feriade atracciones y que incluye una gran pérgola naturalizada de entre 12 y 14 metros de altura junto a un pavimento hexagonal de diseño exclusivo para Torrevieja. El alcalde, además, ha abierto la puerta al regreso de grandes eventos como la Feria de Mayo.