La Plataforma por la Sanidad denuncia el caso de José Luis para que no vuelva a repetirse en Torrevieja

La Plataforma por la Sanidad 100% Pública y de Calidad del departamento de Torrevieja ha denunciado públicamente esta mañana a las puertas del Hospital el caso de José Luis, un hombre de 81 años con un tumor maligno que ha permanecido más de dos años en lista de espera para ser atendido por un especialista, pese a haber presentado más de 20 quejas durante ese tiempo.

El paciente acudió a su médico de cabecera por síntomas graves y fue diagnosticado en dos ocasiones de bultos testiculares, con preoperatorios que llegaron a programarse y que finalmente fueron suspendidos sin explicación. No fue hasta el pasado 24 de marzo cuando pasó consulta con una Uróloga, que tras varias pruebas le diagnosticó un quiste maligno en la uretra con intervención prevista para finales de este mes.

La plataforma advierte que retrasos como este ponen en serio riesgo la vida de los pacientes, generan un profundo deterioro físico y emocional y evidencian una grave inequidad en el acceso al sistema sanitario, subrayando que casos como el de José Luis no deben normalizarse y que toda vida merece una atención digna y a tiempo. Manolo Gómez, portavoz de la plataforma, denuncia que en Torrevieja no se cumple la media de la Comunitat Valenciana de 93 días de espera para el especialista.