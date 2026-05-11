El SC Torrevieja jugará la promoción de ascenso a Tercera RFEF tras vencer 3-0 en la última jornada al Rayo Ibense

La última jornada de la Lliga Comunitat Grupo Sur dejó un balance inmejorable para los representantes de la Vega Baja. El SC Torrevieja certificó su clasificación para la promoción de ascenso a Tercera RFEF, mientras que el CD Thader y el Redován CF sellaron su permanencia en la máxima categoría del fútbol regional valenciano. La jornada final confirmó así un desenlace plenamente positivo para los tres conjuntos de la comarca en una temporada exigente y muy competida.

El SC Torrevieja hace historia y luchará por subir a Tercera RFEF

El gran protagonista del fin de semana fue el SC Torrevieja, que venció con autoridad por 3-0 al Rayo Ibense y aseguró la tercera plaza de la clasificación, posición que da acceso al ‘play off’ de ascenso a Tercera Federación. El conjunto salinero dependía de sí mismo en la última jornada y no falló. Un empate era suficiente para mantener la tercera posición, aunque incluso una derrota habría terminado siendo válida debido a la caída del CD Olímpic en Elda frente al Eldense B por 1-0. Finalmente, el equipo torrevejense cerró la temporada con 57 puntos, cuatro más que el Olímpic, cuarto clasificado. El Eldense B, con 66 puntos, logró el ascenso directo como campeón, mientras que el Benidorm CF terminó segundo con 65.

La clasificación para la promoción supone un hito para el club torrevejense, que tendrá ahora la oportunidad de lograr por primera vez en su historia el ascenso a Tercera RFEF. Aunque otros clubes históricos de la ciudad sí alcanzaron en el pasado categorías superiores, el actual Sporting Costa Blanca Torrevieja nunca había estado tan cerca de conseguirlo.

Tras el pitido final, la plantilla celebró el éxito por todo lo alto en un vestuario marcado por la euforia, consciente de la dimensión histórica del logro conseguido.

CD Thader y Redován seguirán un año más en la élite regional

La jornada también dejó la satisfacción de la permanencia para el CD Thader y el Redován CF, que continuarán una temporada más en la Lliga Comunitat. El Thader logró un triunfo decisivo por 3-1 frente a La Unión CF, un resultado que permitió al conjunto rojaleño alcanzar los 36 puntos y finalizar décimo en la clasificación.

Por su parte, el Redován cayó derrotado por 4-2 en Alicante, aunque los resultados de sus rivales directos permitieron al equipo conservar la categoría. El conjunto redovanense terminó undécimo, también con 36 puntos, tres por encima de los puestos de descenso.

La permanencia de ambos equipos confirma la solidez del fútbol de la Vega Baja en la máxima categoría regional valenciana y pone el broche positivo a una temporada de máxima exigencia.