El SC Torrevieja se cita con la historia en la última jornada mientras Thader y Redován apuran sus objetivos

La última jornada del grupo sur de Lliga Comunitat llega cargada de emoción para varios equipos de la Vega Baja. El SC Torrevieja afronta un partido decisivo por el ascenso, el CD Thader se juega la permanencia y el FB Redován cerrará el curso con la tranquilidad de haber asegurado ya la salvación.

El gran foco estará puesto en la Ciudad Deportiva Nelson Mandela, donde el SC Torrevieja recibirá al Rayo Ibense el domingo 10 de mayo a las 12:00 horas en un encuentro que puede marcar el futuro inmediato de la entidad salinera. El conjunto entrenado por Diego Piquero llega a la última jornada dependiendo de sí mismo para lograr una plaza en el play off de ascenso a Tercera Federación.

Una victoria garantizaría matemáticamente la tercera posición y permitiría al cuadro torrevejense seguir soñando con el regreso del fútbol salinero a categoría nacional. El empate o incluso una derrota también podrían servir, aunque en ese caso el Torrevieja tendría que mirar de reojo lo que haga el CD Olímpic, que visita el campo del Eldense B, líder del campeonato.

La ilusión se ha disparado entre la afición salinera ante una cita que el club considera histórica en los últimos años, ya que nunca antes este club, el Sporting Costablanca Torrevieja, ha militado en Tercera Federación o lo que antes era la Tercera División. La directiva ha decidido además facilitar la presencia de público con entrada gratuita para llenar las gradas del Nelson Mandela y convertir el estadio en una auténtica caldera en apoyo al equipo.

Mientras tanto, otro de los equipos de la comarca que llegará con tensión máxima a la jornada definitiva será el CD Thader. El conjunto rojaleño afronta un duelo directo por la permanencia frente al Novelda UCF, también el domingo a las 12:00 horas en Rojales.

El Thader ocupa una posición delicada, aunque mantiene dos puntos de ventaja sobre la zona de descenso cuando solo quedan tres en juego. Eso significa que depende de sí mismo para continuar una temporada más en Lliga Comunitat. Un triunfo aseguraría la salvación sin depender de terceros, mientras que cualquier tropiezo podría complicar seriamente su situación dependiendo de otros marcadores.

Por su parte, el FB Redován afronta el cierre liguero con menos presión después de certificar semanas atrás su continuidad en la categoría. El equipo de la Vega Baja disputará su último partido este jueves 7 de mayo a las 20:30 horas frente al CFI Alicante en la capital provincial.

Aunque ya no hay nada dramático en juego, el encuentro sí tiene alicientes clasificatorios. El conjunto alicantino aventaja en un solo punto al Redován, por lo que una victoria visitante permitiría a los redovanenses finalizar la competición en la novena posición y poner el broche a una temporada solvente tras lograr el objetivo de la permanencia.