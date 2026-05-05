Carlos de las Cuevas: "El equipo lo ha dado todo siempre, pero habrá que sentarse a reflexionar para ver qué se ha hecho mal"

El Orihuela CF certificó el domingo por la mañana su permanencia en la Segunda RFEF tras imponerse por 2-1 al Getafe B en Los Arcos. Al término del partido, el técnico escorpión, Carlos de las Cuevas, valoró el rendimiento de su equipo y puso en contexto una temporada marcada por la igualdad.

“Creo que hemos hecho un gran partido, veníamos preparando toda la semana dar nuestro máximo nivel hoy. Al final, aunque no se ha dado las circunstancias, si se da alguna carambola podíamos estar ahí en playout, es difícil también mentalizarse para una situación así”, explicó el entrenador, que destacó la respuesta de sus jugadores en un escenario de máxima exigencia.

El conjunto oriolano fue superior durante gran parte del encuentro, algo que también subrayó De las Cuevas: “Creo que el equipo ha respondido muy bien, que ha hecho un gran partido, que hemos sido superiores durante los 90 minutos y darle la enhorabuena por el partido que han hecho hoy y los tres puntos que han conseguido”.

Pese a que la victoria llegó en el momento clave, el técnico quiso poner en valor el trabajo de las últimas semanas, más allá de los resultados: “Aunque los resultados este último mes no han sido nada positivos, creo que aquí en casa, después de Coria, el equipo ha dado la cara contra grandes rivales aunque los resultados no han acompañado… Hoy sí que ha acompañado el resultado, pero el nivel de juego de este último mes ha sido muy parecido al que se ha visto hoy”.

La igualdad del grupo ha sido otro de los factores determinantes en el devenir del campeonato. “Es una liga muy igualada, hay muchos equipos que se juegan cosas por arriba y por abajo. Hace dos semanas nos estábamos jugando los puestos de playoff y ahora podía pasar lo que podía pasar, que no ha pasado”, reflexionó.

Con la salvación ya asegurada, el técnico mira al futuro con autocrítica y ambición: “Habrá que sentarse, reflexionar, ver qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, pero el equipo lo ha dado todo siempre… también nos puede servir de aprendizaje”.

PLANIFICACIÓN DE LA PRÓXIMA TEMPORADA

En paralelo al cierre del curso, el club ha comenzado a perfilar la plantilla de cara a la próxima campaña. El Orihuela CF emitió un comunicado oficial sobre la situación contractual de varios futbolistas, informando de los jugadores que mantienen contrato para la próxima temporada, que son Ivan Buigues, Rubén Garcia, Marc Sirera, Pedro Inglés, Booker, Gonzalo Miranda, Ángel Sánchez, Guille Montesinos, Rubén Solano y Solsona.

Aparte de estos, se entablarán conversaciones los próximos días o semanas para presentar algunas propuestas de renovación a otros jugadores, tal como ha expresado el club en su comunicado, en el también ha indicado que cualquier variación al respecto se irá informando debidamente llegado el momento.

Desde la entidad matizan que la existencia de contrato en vigor no garantiza la continuidad definitiva de los jugadores, del mismo modo que aquellos que finalizan su vinculación podrían seguir si fructifican las negociaciones.

Con la permanencia asegurada y la planificación en marcha, el Orihuela CF cierra una temporada exigente en la que, como reconoció su entrenador, el equipo “ha tenido intención de lograr lo máximo” en una de las ligas más competidas de la categoría.