El Orihuela CF salva la categoría en el último partido y cierra la temporada con un mensaje de unidad

El Orihuela Club de Fútbol logró el objetivo final de la permanencia. En una mañana de máxima tensión en Los Arcos, el conjunto escorpión derrotó por 2-1 al Getafe CF B en la última jornada del Grupo V de Segunda RFEF y certificó su permanencia en la categoría, culminando una temporada que acabó muy lejos de las expectativas iniciales.

El equipo dirigido por Carlos de las Cuevas dependía de sí mismo tras llegar a la jornada final con la obligación de puntuar para evitar la promoción de descenso, después de caer la semana anterior ante Las Palmas Atlético y complicarse la vida en el tramo decisivo. No obstante, para que el Orihuela cayera en el play out se tenía que dar una serie de combinaciones poco probables, ya que debía perder ante el Getafe en Los Arcos y que los cinco equipos que tenía por detrás vencieran en sus respectivos partidos. Finalmente, no solo sumó el Orihuela el punto necesario, sino que logró una victoria de prestigio ante uno de los equipos de la zona alta, y solo uno de los cinco equipos que tenía por debajo consiguió ganar. Al final, los oriolanos terminaron la temporada en la 8ª posición de la tabla con 46 puntos, 6 por encima del Real Madrid C que fue el equipo que finalmente entró en el puesto de promoción de permanencia.

UNA FINAL EN LOS ARCOS

El encuentro se vivió como una auténtica final. El Orihuela salió con determinación, consciente de que el margen de error era mínimo. Enfrente, un Getafe B que peleaba por mejorar su posición en la zona de playoff, lo que añadió aún más exigencia al duelo. Se adelantó el Orihuela en el marcador con un gol de Álex Salto en el minuto 53. Camilo puso el 2-0 en el minuto 66, y el Getafe B acortó distancias en el 89 por medio de León.

Más allá del resultado, el partido simbolizó el sufrimiento de toda la temporada. El Orihuela, que llegó a aspirar a cotas más altas, terminó peleando por evitar el descenso en una campaña marcada por la irregularidad. Este último partido de la temporada sirvió también para que debutara el portero Eloy Moreno, hijo del presidente del club, por la sanción del portero titular, Buigues.

EL COMUNICADO DEL CLUB: AUTOCRÍTICA, UNIDAD Y MEDIDAS

Tras el final de la temporada, el Orihuela CF hizo público un extenso comunicado en sus redes sociales elaborado por el presidente Eloy Moreno, en el que reflexiona sobre lo vivido y marca las líneas a seguir.

El club reconoce la dureza del curso y el peso de las expectativas iniciales, subrayando que “el fútbol recuerda por qué es tan bonito y tan cruel a la vez”. También destaca el orgullo por el trabajo del equipo y la afición, pese a los momentos en los que “parecía que todo se venía encima”.

En el texto se lanza un mensaje claro: no se debe considerar la temporada como un fracaso por no haber logrado el ascenso. La entidad advierte del peligro de convertir ese objetivo en una obligación, defendiendo una relación con el club basada en el disfrute, el orgullo y el apoyo en las buenas y en las malas.

Además, el Orihuela hace un llamamiento a la unidad y a la responsabilidad colectiva, alertando del desgaste económico, físico y emocional que supone mantener el proyecto.

Uno de los puntos más destacados del comunicado es la decisión de limitar la interacción en sus canales oficiales: las redes sociales, la web y el canal de WhatsApp pasarán a ser únicamente informativos, con el objetivo de evitar un clima de toxicidad que, según el club, ha afectado negativamente al entorno del equipo.

El club también anuncia la puesta en marcha de reuniones abiertas entre directiva, cuerpo técnico, jugadores y aficionados para fomentar el diálogo en un ambiente constructivo.

El mensaje final es rotundo: el futuro pasa por la unión. “O vamos juntos de la mano o llegará el día que incluso mantener la categoría será un milagro”, advierte la entidad, que concluye agradeciendo el apoyo y recordando que “este club sigue vivo y mientras sigamos juntos siempre lo estará”.

UN PUNTO DE INFLEXIÓN

La victoria ante el Getafe B no solo supone la salvación, sino también un punto de inflexión. El Orihuela CF cierra una temporada exigente con la permanencia asegurada y con un mensaje institucional claro: reconstruir desde la unidad para volver a crecer.

El reto ahora será transformar el sufrimiento en aprendizaje y sentar las bases de un proyecto más sólido que evite repetir un final tan agónico.