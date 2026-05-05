Torrevieja afronta el proceso de admisión escolar para el nuevo curso con cifras récord y una gran presión educativa

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja, Ricardo Recuero, ha informado del inicio de la Campaña de Admisión Escolar para el curso 2026/2027, dirigida a las familias que deben escolarizar a sus hijos e hijas en las etapas de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.

Este proceso, fundamental para la planificación educativa del próximo curso, se desarrolla en un contexto de crecimiento demográfico y escolar sin precedentes en la ciudad, lo que convierte esta campaña en especialmente relevante tanto para las familias como para las administraciones públicas implicadas.

Con el objetivo de facilitar todos los trámites, el Ayuntamiento ha elaborado una guía informativa detallada que recoge de forma clara el funcionamiento del proceso, el calendario oficial, los criterios de baremación y toda la información necesaria para garantizar una correcta presentación de solicitudes.

El procedimiento se realizará de forma íntegramente telemática a través de la plataforma oficial de la Generalitat Valenciana, ADMINOVA, permitiendo a las familias gestionar sus solicitudes de manera ágil, transparente y accesible.

CALENDARIO DETALLADO DEL PROCESO DE ADMISIÓN

En la fase ordinaria de Infantil y Primaria:

7 de mayo: publicación de vacantes disponibles.

Del 7 al 18 de mayo: presentación de solicitudes.

4 de junio: publicación de listas provisionales (reclamaciones hasta el 8 de junio).

18 de junio: listas definitivas.

Del 18 al 29 de junio: matrícula telemática (presencial hasta el 2 de julio).

Para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato:

Del 21 de mayo al 1 de junio (hasta las 15:00 h): presentación de solicitudes.

15 de junio: resultados provisionales de ESO.

1 de julio: resultados provisionales de Bachillerato.

2 de julio: resultados definitivos de ESO.

9 de julio: resultados definitivos de Bachillerato.

Del 2 al 7 de julio: matrícula telemática en ESO.

Del 9 al 14 de julio: matrícula telemática en Bachillerato.

Fase extraordinaria:

Infantil y Primaria: del 13 al 16 de julio.

ESO: del 17 al 20 de julio.

Bachillerato: del 23 al 27 de julio.

Confirmación de plaza en centros adscritos: del 9 al 23 de marzo.

UN SISTEMA EDUCATIVO SOMETIDO A UNA FUERTE PRESIÓN DEMOGRÁFICA

El concejal de Educación, Ricardo Recuero, ha subrayado que el proceso de admisión de este año refleja con claridad la evolución demográfica de Torrevieja: “en 2019 teníamos 10.597 alumnos escolarizados en el municipio y, a día de hoy, en 2026, ya superamos los 17.000 estudiantes. Estamos hablando de más de 6.000 alumnos nuevos en apenas siete años, una cifra absolutamente excepcional”, ha señalado.

Recuero ha añadido que “este crecimiento no es solo cuantitativo, sino también continuo y sostenido en el tiempo, lo que genera una presión constante sobre el sistema educativo local”. En este sentido, ha destacado que “solo en el curso 2024/2025 se incorporaron más de 2.000 alumnos sobrevenidos, lo que supone un incremento muy significativo que obliga a adaptar de forma permanente la planificación educativa”.

PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y REIVINDICACIÓN DE RECURSOS

El edil de Educación ha explicado que desde el Ayuntamiento se está trabajando de manera coordinada con la administración autonómica para dar respuesta a esta realidad, asegurando que “estamos ante un reto histórico que requiere planificación, anticipación y compromiso institucional. Torrevieja es uno de los municipios con mayor crecimiento de alumnado de toda la Comunitat Valenciana y eso debe tener una respuesta acorde”, ha afirmado.

GARANTÍAS, TRANSPARENCIA Y APOYO A LAS FAMILIAS

El concejal de Educación ha recordado que el proceso de admisión se rige por criterios objetivos y transparentes, como la proximidad del domicilio, la existencia de hermanos matriculados en el centro, la renta familiar o circunstancias específicas debidamente acreditadas. Además, ha hecho un llamamiento a las familias para que “revisen toda la documentación con antelación y respeten los plazos establecidos, ya que se trata de un procedimiento con fechas cerradas y muy estructurado”.

Desde el Ayuntamiento de Torrevieja se pone a disposición de la ciudadanía información actualizada, asesoramiento y acompañamiento durante todo el proceso, en coordinación con los centros educativos del municipio. Para finalizar, Ricardo Recuero ha reiterado que “la educación es una prioridad para este equipo de gobierno y vamos a seguir trabajando para garantizar que todos los alumnos tengan acceso a una educación de calidad en condiciones adecuadas”.