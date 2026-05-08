El CD Almoradí defiende el liderato y el Sporting Jacarilla acaricia el ascenso en un fin de semana decisivo para el fútbol regional

La recta final de las competiciones del fútbol regional valenciano entra en un momento decisivo y varios equipos de la Vega Baja afrontan una jornada clave tanto en la pelea por el ascenso como en la lucha por la permanencia. La atención estará puesta especialmente en Primera y Tercera FFCV, donde el Club Deportivo Almoradí y el Sporting Jacarilla podrían dar pasos fundamentales hacia sus respectivos objetivos.

El Almoradí quiere seguir soñando con la Tercera Federación

En Primera FFCV, el Club Deportivo Almoradí llega al tramo final de temporada liderando la clasificación con 63 puntos, dos más que el Santa Pola, cuando únicamente restan tres jornadas para la conclusión del campeonato. El conjunto almoradidense depende de sí mismo para lograr un ascenso directo histórico a Tercera Federación, un objetivo que hace apenas unos meses parecía lejano y que ahora está al alcance de la mano.

Este domingo 10 de mayo, a las 11:30 horas, el Almoradí recibirá al Catral Castrum en un derbi comarcal con mucho en juego para ambos equipos. Mientras los locales buscan mantener el liderato y acercarse al ascenso, el conjunto catralense pelea por la permanencia. El Catral Castrum ocupa actualmente la decimocuarta posición con 26 puntos, a solo uno de abandonar la zona de descenso.

La jornada en Primera FFCV para los equipos de la Vega Baja arrancará el sábado con los siguientes encuentros:

Atlético Algorfa – Jonense (17:30 horas)

CD Montesinos – Villena (17:30 horas)

Callosa Deportiva – El Campello (18:00 horas)

Teulada Moraira – Benferri (19:00 horas)

Ya el domingo, además del Almoradí – Catral Castrum, se disputará el Novelda CF – CD Murada a partir de las 17:30 horas.

Segunda FFCV: la permanencia centra los objetivos

En Segunda FFCV, los equipos de la Vega Baja afrontan las últimas jornadas con la mirada puesta principalmente en evitar el descenso, ya que ningún conjunto de la comarca pelea actualmente por los puestos de ascenso. La situación más complicada es la del Sporting Albatera, colista con 11 puntos y ya descendido matemáticamente tras quedarse a 14 puntos de la salvación cuando solo restan tres jornadas. El conjunto albaterense cayó además este jueves ante el Sporting San Fulgencio por 3-5. También continúan inmersos en la lucha por la permanencia equipos como el Racing San Miguel y el Sporting Saladar.

El calendario del fin de semana en Segunda FFCV queda de la siguiente manera:

Sábado

Rafal – Novelda Unión (18:30 horas)

Guardamar Soccer – Eldense C (18:30 horas)

Domingo

Racing San Miguel – Sporting Saladar (15:00 horas)

Sax – Cox (17:00 horas)

Algueña – Costa City (17:00 horas)

Sporting Dolores – Aspe (18:00 horas)

El Sporting Jacarilla, a un punto del ascenso

La gran oportunidad del fin de semana puede llegar en Tercera FFCV. El Sporting Jacarilla afronta la jornada como líder destacado y podría certificar matemáticamente el ascenso a Segunda FFCV. El conjunto jacarillero aventaja en ocho puntos al segundo clasificado cuando quedan únicamente nueve puntos en juego, por lo que necesita solo un empate para proclamarse campeón y lograr el ascenso directo. El Sporting Jacarilla visitará este sábado al Atlético Benejúzar a las 18:00 horas en un encuentro que puede acabar convirtiéndose en histórico para el club de la Vega Baja. Un solo punto bastaría para culminar una temporada sobresaliente y confirmar el salto de categoría del conjunto jacarillero, que llega a este desenlace dependiendo completamente de sí mismo.