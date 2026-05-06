El CBM Mare Nostrum Torrevieja comunica la salida de Alberto Rodríguez y Ramón Mazón

El balonmano comarcal cierra la temporada con movimientos importantes en los despachos y emoción hasta el último minuto en la pista. El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja, ya sin competición tras finalizar la liga regular en Primera Nacional, ha anunciado cambios significativos de cara al próximo curso, mientras que el Club Balonmano Almoradí Fajovi Únique se ha quedado a las puertas de la fase de ascenso en Segunda Nacional, aunque mantiene una última vía administrativa para subir de categoría.

En Torrevieja, la actualidad pasa por la salida del técnico Alberto Rodríguez y del pivote Ramón Mazón, quienes no continuarán la próxima temporada 2026-2027. El entrenador cierra su etapa tras compaginar la dirección del primer equipo con el conjunto juvenil, dejando como legado la consolidación del equipo en la categoría y una clara apuesta por el desarrollo de la cantera. Bajo su mando, el Mare Nostrum logró asegurar la permanencia con varias jornadas de antelación.

Por su parte, Mazón se despide tras seis temporadas en el primer equipo, en las que ha experimentado una progresión constante hasta convertirse en una pieza clave, especialmente en las últimas campañas, destacando tanto en tareas defensivas como ofensivas. El club ha querido agradecer públicamente a ambos su compromiso, dedicación y trabajo durante su etapa en la entidad, deseándoles suerte en sus futuros proyectos.

Mientras tanto, en Segunda Nacional, el Club Balonmano Almoradí Fajovi Únique apuró sus opciones de promoción hasta el final. El conjunto almoradidense cumplió con su parte al imponerse por un ajustado 29-28 al Club Balonmano Mislata B en la última jornada. Sin embargo, el triunfo de El Pilar Valencia por 34-35 ante el Girona dejó sin premio al equipo, que finaliza en tercera posición con 41 puntos, a tan solo uno de la segunda plaza.

El campeonato liguero fue para el Torrellano, mientras que El Pilar Valencia será el representante en la fase de ascenso a Primera Nacional. El Almoradí, pese a encadenar cuatro victorias consecutivas en el tramo final, no logró alcanzar el objetivo deportivo.

No obstante, el club no pierde la esperanza. La entidad ha anunciado su intención de solicitar una plaza en Primera Nacional en caso de que se produzcan vacantes, una situación que podría resolverse a finales de mayo tras la disputa de los play off de ascenso. Se espera que haya varias plazas disponibles, y el conjunto almoradidense aspira a ocupar una de ellas.

De este modo, el futuro inmediato del balonmano en la Vega Baja queda pendiente no solo de los resultados deportivos, sino también de las decisiones administrativas que podrían permitir al Almoradí dar el salto de categoría en los despachos.