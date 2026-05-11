Los Montesinos se moviliza en defensa de la educación pública y contra la eliminación del ciclo de FP de su instituto

El Ayuntamiento de Los Montesinos informa de la convocatoria de una manifestación en defensa de la educación pública y contra la eliminación del Grado Medio de Servicios de Restauración del IES Los Montesinos 'Remedios Muñoz', una decisión que supone “un grave perjuicio para las oportunidades formativas y laborales de la juventud del municipio”.

La movilización tendrá lugar mañana martes 12 de mayo de 2026, a las 07:45 horas, en la Avenida del Mar, a la altura de Nissan, y coincidirá con la jornada de huelga educativa convocada en toda la Comunitat Valenciana. El profesorado montesinero ha mostrado además su respaldo a esta convocatoria, manifestando su preocupación por el deterioro progresivo de la educación pública y la “incapacidad” de la Generalitat para negociar con el profesorado.

El alcalde de Los Montesinos, José Manuel Butrón, ha rechazado contundentemente la eliminación de este ciclo formativo y ha denunciado “la política de recortes en los servicios públicos que está impulsando el actual Consell y que afecta directamente al futuro de nuestros jóvenes”.

“Eliminan oportunidades, eliminan recursos y ponen en riesgo avances que nuestro pueblo consiguió tras muchos años de esfuerzo”, ha señalado el alcalde, quien ha recordado que durante los gobiernos de Ximo Puig Los Montesinos vivió toda una “transformación educativa”, logrando la implantación del Bachillerato, todos los ciclos formativos actuales y la ampliación del CEIP Virgen del Pilar.

“Esta manifestación se convoca para defender a nuestro pueblo y para evitar que el actual Consell desmantele todo aquello que conseguimos entre todos y todas. No vamos a quedarnos callados mientras recortan derechos y oportunidades”, ha añadido Butrón.

Además, José Manuel Butrón ha asegurado que el Ayuntamiento de Los Montesinos seguirá reclamando soluciones a la Conselleria de Educación y exigiendo una rectificación inmediata a este recorte. “Desde el Ayuntamiento vamos a continuar llamando a las puertas de la Conselleria para que den marcha atrás a esta decisión. Pero es que, además, Los Montesinos necesita la ampliación del IES y llevamos más de un año esperando simplemente una cita para poder trasladarles esta necesidad”, ha denunciado.

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a vecinos, familias, alumnado y comunidad educativa para participar en esta movilización en defensa de una educación pública, de calidad y con igualdad de oportunidades. “Defender la educación pública es defender el futuro de nuestros jóvenes y el futuro de nuestro pueblo”, asegura el Consistorio.