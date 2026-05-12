El SC Torrevieja jugará contra el Ribarroja la semifinal del ‘play off’ de ascenso a Tercera Federación

El SC Torrevieja ya conoce el camino que deberá recorrer para intentar lograr el ascenso a Tercera Federación. El conjunto salinero, que terminó tercero en el grupo sur de la Lliga Comunitat, se enfrentará al Ribarroja CF en las semifinales del ‘play off’ de ascenso.

La eliminatoria arrancará este próximo domingo 17 de mayo en Torrevieja, con el partido de ida programado a las 11:30 horas. La vuelta se disputará el 24 de mayo en el feudo del conjunto valenciano, que finalizó segundo clasificado del grupo norte y contará con el factor campo a favor por su mejor posición final.

El sistema de promoción obligará al equipo torrevejense a disputar un total de cuatro encuentros para conseguir el ansiado salto de categoría: semifinales y final, ambas a doble partido. En caso de superar al Ribarroja, el SC Torrevieja jugaría la final del ‘play off’ los días 31 de mayo y 7 de junio.

En la otra semifinal se enfrentarán el CF Tavernes de la Valldigna, tercero del grupo norte, y el Benidorm CF, segundo del grupo sur.

El equipo entrenado por Piquero certificó su clasificación en la última jornada de liga tras imponerse por 3-0 al Rayo Ibense. Tras el encuentro, el técnico valoró positivamente el trabajo realizado por sus jugadores y ya puso el foco en la eliminatoria ante el Ribarroja. “Ha sido un partido con muchas emociones, donde sabíamos que iba a ser complicado porque no estamos acostumbrados a jugar por la mañana este año aquí. El campo se seca mucho, ha hecho calor y aire, pero creo que hemos hecho una cosa muy bien y es que no hemos concedido prácticamente ninguna ocasión al rival”, señaló Piquero.

El entrenador destacó además la capacidad del equipo para generar peligro y aprovechar las acciones a balón parado. “Sabiendo que si hacíamos eso bien íbamos a generar ocasiones. Hemos tenido varias en la primera parte y hemos metido un balón parado, así que contento también por eso”, afirmó. Piquero aseguró que el vestuario ya piensa exclusivamente en la promoción de ascenso. “Ahora toca preparar el partido de la semana que viene, ver al Ribarroja y preparar a los jugadores para lo que viene, que es el ‘play off’”, añadió.

El SC Torrevieja cerró la temporada regular con números destacados: 57 puntos, 17 victorias, seis empates y siete derrotas, además de 59 goles a favor y 27 en contra, con una diferencia positiva de 32 tantos. Por su parte, el Ribarroja CF terminó segundo del grupo norte con 56 puntos, tras sumar 15 victorias, 11 empates y solo cuatro derrotas. El conjunto valenciano anotó 44 goles y encajó 27.

Aunque las estadísticas favorecen ligeramente al conjunto salinero, será el terreno de juego el que decida qué equipo logra avanzar a la gran final por el ascenso a Tercera Federación.