El SC Torrevieja se acerca al ascenso a Tercera RFEF tras un épico pase a la final desde los penaltis

El Sporting Costablanca Torrevieja ya está a un paso del ascenso a Tercera RFEF. El conjunto salinero logró este domingo una agónica clasificación para la final del ‘play off’ tras empatar 2-2 frente al Ribarroja CF en el partido de vuelta de semifinales y acabar imponiéndose desde el punto de penalti después de una eliminatoria cargada de tensión, emoción y alternativas hasta el último instante.

Tras el empate sin goles registrado en el encuentro de ida disputado en el Nelson Mandela, la eliminatoria quedó completamente abierta para la vuelta en tierras valencianas. El Sporting Costablanca Torrevieja afrontó el choque consciente de que cualquier detalle podía decidir el pase y el partido respondió a las expectativas de una auténtica final anticipada.

El Ribarroja salió decidido a aprovechar el factor campo y logró adelantarse en el marcador en una primera mitad muy intensa. Sin embargo, el conjunto dirigido por Diego Piquero reaccionó con personalidad y encontró el empate antes del descanso, manteniéndose siempre vivo en la eliminatoria.

En la segunda parte el duelo se volvió todavía más vibrante. El Sporting Costablanca Torrevieja dio un paso adelante y consiguió ponerse por delante en el marcador, acariciando durante muchos minutos el pase a la final. Pero el Ribarroja no bajó los brazos y logró igualar el encuentro con el 2-2, llevando la eliminatoria a un desenlace de máxima tensión.

Con el empate global, la clasificación tuvo que resolverse desde los once metros. Ahí emergió la fortaleza mental del equipo torrevejense, que mostró sangre fría en la tanda de penaltis para acabar certificando un triunfo histórico por 3-4, ante la explosión de alegría de jugadores, cuerpo técnico y aficionados desplazados.

El pase a la final confirma el gran momento de un Sporting Costablanca Torrevieja que ha ido creciendo durante toda la temporada y que mantiene intacto el sueño de devolver al fútbol torrevejense a categoría nacional. El conjunto salinero se medirá en la eliminatoria final por el ascenso a Tercera RFEF al CF Benidorm, con la ilusión de culminar una campaña que puede quedar marcada para siempre en la historia reciente del club. El rival que tendrá enfrente en esa eliminatoria, también a doble partido, quedó por delante en liga, en la segunda posición, con 8 puntos más que el SC Torrevieja que fue tercero. En sus enfrentamientos directos en liga, los resultados favorecieron siempre al equipo benidormí que ganó 2-0 en su casa el 23 de noviembre, y también venció 1-2 en el campo torrevejense el 28 de marzo.