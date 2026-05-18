El SC Torrevieja empató a cero ante el Ribarroja en la ida de la semifinal de playoff de ascenso al Tercera RFEF

El Sporting Costablanca Torrevieja deberá jugarse el pase a la final del playoff de ascenso a Tercera RFEF en Ribarroja después de empatar sin goles ante el Ribarroja CF en el encuentro de ida de las semifinales disputado en el estadio Nelson Mandela de Torrevieja. Todo queda abierto para el choque de vuelta tras un duelo muy igualado y marcado por la intensidad defensiva y la tensión propia de una eliminatoria de ascenso.

El conjunto salinero, arropado por una de las mejores entradas de la temporada, trató de llevar el peso del partido desde el inicio ante un rival sólido y bien plantado sobre el césped. Las ocasiones claras fueron escasas y ninguno de los dos equipos logró encontrar el acierto necesario para desnivelar el marcador en un partido muy táctico y de máxima prudencia.

La igualdad predominó durante los noventa minutos y el 0-0 final dejó la eliminatoria completamente abierta de cara al encuentro de vuelta, donde el Sporting Costablanca Torrevieja buscará dar el golpe definitivo para alcanzar la final por el ascenso a Tercera RFEF.

Más allá del resultado, la gran protagonista de la mañana fue la afición torrevejense. Cerca de 2.000 seguidores llenaron las gradas del Nelson Mandela y empujaron al equipo durante todo el encuentro en un ambiente de auténtica final. El club quiso agradecer públicamente el apoyo recibido a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje dirigido a sus aficionados.

“Unas 2.000 personas nos acompañaron hoy en el partido de ida de playoff de ascenso a 3 RFEF. Esa afición llevó al equipo en volandas y solamente nos faltó un poco más de suerte para haber obtenido un mejor resultado”, señaló la entidad salinera, que también destacó que “juntos lo lograremos afición” y recordó que “nos faltan tres peldaños para llegar al cielo”.

El Sporting Costablanca Torrevieja apeló además a la unión entre club y grada en un momento histórico para la entidad: “Queremos agradeceros vuestro cariño y vuestro apoyo desde el primer día. Llevamos juntos casi seis años y esto no ha hecho nada más que empezar”.

La eliminatoria se decidirá el próximo fin de semana en el campo del Ribarroja, donde el conjunto torrevejense intentará mantener vivo el sueño del ascenso a Tercera RFEF.