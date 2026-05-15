El Consorcio Vega Baja Sostenible inaugura en Almoradí su primer ecoparque fijo con una inversión que supera los 550.000 euros

El Consorcio Vega Baja Sostenible, la entidad responsable de la gestión de los residuos de 27 municipios de la comarca, ha inaugurado hoy su primer ecoparque fijo, el de Almoradí, ubicado en el polígono Las Maromas. Esta nueva instalación de gestión de residuos, la primera de la red de 12 ecoparques fijos proyectados, permitirá a los más de 36.000 vecinos de los municipios cercanos reciclar enseres, voluminosos, escombros y aparatos electrónicos, entre otros.

La inauguración, celebrada esta mañana, ha contado con la presencia de la diputada provincial de Medio Ambiente, Magdalena Martínez, y la alcaldesa de Almoradí, María Gómez. También ha asistido el equipo técnico del consorcio, así como el gerente y responsables de la empresa UTE Vega Baja, que han explicado las instalaciones a los asistentes. “Desde Almoradí, estamos muy orgullosos de ser el municipio que alberga el primer ecoparque fijo del Consorcio Vega Baja Sostenible,” ha explicado en el acto de presentación la alcaldesa María Gómez. “Gracias a esta instalación, será más fácil para nuestra ciudadanía reciclar sus residuos del hogar que no tienen cabida en los contenedores y así podremos aumentar juntos el reciclaje de residuos en la Vega Baja”. “Desde la Diputación de Alicante, estamos comprometidos con seguir ayudando a la provincia a avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más cercano, eficiente y sostenible” ha señalado la diputada de Medio Ambiente, Magdalena Martínez.

El ecoparque de Almoradí cuenta con una superficie de 2.500m2 y admite más de 50 tipos de residuos domésticos como enseres, baterías, aceites, pilas o pinturas. La instalación es una importante mejora, ya que permite a la ciudadanía depositar residuos voluminosos, como muebles o colchones, o grandes aparatos electrónicos domésticos, como lavadoras, que no caben en los cinco ecoparques móviles de la entidad.

El director de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana, Jorge Blanco, ha recordado que “el mejor residuo es el que no se genera”. Además, ha añadido que “la situación de emergencia derivada del incendio en la Planta de Onda evidencia la necesidad de contar con instalaciones propias de gestión de residuos” y ha señalado que “en la gestión de residuos, ciudadanos, ayuntamientos y consorcios de residuos debemos asumir nuestras responsabilidades si queremos avanzar hacia Comunitat Valenciana más sostenible”.

El presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, Francisco Cano, ha puesto el foco en la importancia de cumplir la legislación y crear una red de infraestructuras propias de gestión de residuos. “Hoy es un día clave para nuestra comarca ya que inauguramos el primer ecoparque fijo de la entidad, una instalación clave para mejorar la separación de residuos y avanzar hacia la economía circular”, ha explicado Cano. “Dotar a la comarca de instalaciones de gestión de residuos locales y de proximidad como la que inauguramos hoy es crucial para cumplir con la legislación y los objetivos de reciclaje: sin ecoparques, sin una planta TMB propia, no podremos dar una solución a los residuos que generamos”.

Con un presupuesto total que supera los 550.000 euros, el ecoparque fijo de Almoradí es un importante paso en la creación de una red de infraestructuras comarcales de gestión de residuos. El Consorcio Vega Baja Sostenible espera en los próximos meses ampliar la red de ecoparques con el de Dolores, actualmente en obras.

Tanto el ecoparque de Almoradí como el de Dolores serán instalaciones informatizadas. Así, los vecinos podrán darse de alta en el sistema para registrar los residuos que depositan en la red de ecoparques fijos y móviles. Este sistema digital también permitirá a la entidad formular programas de bonificaciones en un futuro cercano que premien el buen comportamiento ambiental de la ciudadanía, como es el uso de ecoparques.

¿Cómo funciona un ecoparque?

Los ecoparques son instalaciones modernas de gestión de residuos que permiten a la ciudadanía reciclar residuos como enseres, voluminosos, maderas o aparatos electrónicos. No generan molestias ni impactos ambientales de ningún tipo en su entorno: simplemente son puntos donde los ciudadanos pueden llevar objetos cotidianos del hogar y el Consorcio los trasladará a un gestor autorizado para que sean reciclados.