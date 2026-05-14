Orihuela CF incorpora a Omar Nicolás como nuevo director deportivo y reabre los comentarios en redes sociales

El Orihuela CF sigue generando actualidad pese al final de la temporada y ha anunciado la incorporación de Omár Nicolás como nuevo director deportivo de la entidad escorpiona. Además, el club ha confirmado la reapertura de los comentarios en sus redes sociales oficiales tras alcanzar un acuerdo con representantes de la afición.

Omar Nicolás Fenoll (7 de marzo de 1993) cuenta con licencia de entrenador UEFA A y llega al conjunto oriolano tras una trayectoria centrada en la gestión deportiva y la captación de talento joven. Antes de dedicarse a la dirección deportiva tuvo una etapa como futbolista en equipos de la Región de Murcia como el FC Cartagena y el UCAM Murcia B.

Su crecimiento como director deportivo comenzó en el fútbol murciano, donde trabajó entre 2019 y 2024 en el Mar Menor FC/Racing Cartagena Mar Menor. Durante ese periodo destacó por la planificación de plantillas competitivas con presupuestos modestos, la apuesta por jóvenes talentos y la profesionalización de estructuras deportivas.

En 2024 dio el salto internacional al asumir la dirección deportiva del Patriotas Boyacá de Colombia, donde adquirió notoriedad mediática por su proyecto basado en rejuvenecer la plantilla, potenciar la cantera e implantar metodología europea en el fútbol base. En su primera temporada, el club colombiano rozó el ascenso a la Primera División y promovió futbolistas sub-20, además de facilitar operaciones de exportación de talento hacia Europa.

El club también ha confirmado que José María Cases continuará formando parte de la estructura deportiva del Orihuela CF.

Por otro lado, una de las noticias más destacadas de las últimas horas ha sido el acercamiento entre la directiva presidida por Eloy Moreno y la afición. Tras una reunión mantenida entre ambas partes, el club ha decidido reabrir los comentarios en sus redes sociales oficiales.

Desde la entidad se insiste en la necesidad de mantener un clima de respeto y se advierte de que podrán bloquearse cuentas o comentarios considerados destructivos o que dañen la imagen y honorabilidad del club.