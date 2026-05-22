Un incendio en el Hospital de Torrevieja deja un herido por quemaduras y siete afectados por inhalación, uno de ellos en la UCI

Una persona ha ingresado en la UCI del Hospital de Torrevieja por inhalación de humo y otra ha resultado herida por quemaduras en el incendio que ha afectado a la segunda planta de este centro, según ha informado el CICU. Además, seis trabajadores han sido atendidos por inhalación de humo tras intervenir en las labores de ayuda y evacuación.

Tras el aviso de incendio, se ha activado el Plan de Evacuación y se ha desalojado la segunda planta del centro hospitalario torrevejense.

El aviso del fuego se ha dado a las 12:09 horas de este viernes y al lugar del suceso han acudido cinco dotaciones de los parques de bomberos de Torrevieja y Orihuela, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Hacia las 14 horas, una vez controlado el fuego, se han iniciado las "tareas de ventilación en la planta afectada tras un gran avance de las labores de extinción" por parte de las dotaciones del Consorcio de Bomberos, según ha publicado el cuerpo en su cuenta de X.