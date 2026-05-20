El PSOE oriolano acusa a VOX de "dejar morir" los Murales de San Isidro y desmantelar el legado de Miguel Hernández

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Orihuela ha denunciado este miércoles el “abandono progresivo” que, a su juicio, está sufriendo una de las celebraciones culturales más emblemáticas de Orihuela vinculadas a la figura de Miguel Hernández: los Murales de San Isidro. El PSOE acusa directamente a la concejalía de Cultura, dirigida por Vox, de “dejar morir poco a poco” un proyecto cultural consolidado que durante décadas ha convertido al barrio de San Isidro en un referente artístico y memorialista reconocido dentro y fuera del municipio.

El concejal socialista Juan Miguel López ha asegurado que la situación actual de los Murales “es el reflejo de tres años de improvisación, retrasos y falta de proyecto cultural por parte del gobierno municipal. Los Murales de San Isidro se han convertido en el último cadáver cultural hernandiano de la gestión de Vox”, ha afirmado.

El concejal Juan Miguel López, esta mañana, en rueda de prensa | Grupo Municipal Socialista Orihuela

Desde el PSOE consideran que la actual edición evidencia “el deterioro” de una iniciativa que antes crecía y que hoy “sobrevive únicamente gracias al esfuerzo de los vecinos, artistas y personas que continúan creyendo en la cultura hernandiana pese al abandono institucional”.

Los socialistas han denunciado también el “caos administrativo” que rodea la organización del evento. Según explican, el plazo de presentación de ofertas para los distintos lotes del contrato finalizó hace aproximadamente un mes y, a apenas dos días del inicio previsto de los Murales, el Ayuntamiento sigue sin adjudicar ninguno de los lotes. “Aquí ya no hablamos de problemas puntuales ni de herencias recibidas. Han tenido tres años para organizarse y continúan gestionando exactamente igual: tarde y mal”, ha criticado López.

El PSOE también ha señalado la falta de mantenimiento y acondicionamiento de las fachadas del barrio. Según denuncian, el pliego ni siquiera contempla trabajos básicos de albañilería para restaurar paredes deterioradas o preparar nuevos espacios artísticos, una situación que ha provocado que este año solo se hayan ofertado diez fachadas para nuevos murales. “Esa cifra demuestra perfectamente el nivel de abandono al que han llevado esta celebración. Ni mantienen lo que existe ni trabajan para que el proyecto siga creciendo”, han lamentado López.

A ello se suma, según el PSOE, la “práctica inexistencia” de promoción institucional. Los socialistas denuncian que la convocatoria apenas se ha difundido más allá de una publicación en la página web municipal y critican la ausencia de campañas en redes sociales, cartelería o acciones promocionales, pese a que la propia licitación incluye una partida de más de 14.500 euros destinada a publicidad y difusión. “La publicidad ni está ni se le espera. Han convertido incluso su propia campaña promocional en papel mojado”, ha denunciado López, quien también ha criticado la coincidencia de los Murales con el evento musical “Orihuela Suena”, organizado desde otra concejalía del propio gobierno municipal.

Para el PSOE, esta contraprogramación demuestra “la falta total de coordinación y de modelo cultural” del gobierno de Vox. “Podrán intentar vender como un éxito que finalmente se celebren los Murales, pero una cosa es que un evento salga adelante y otra muy distinta es que exista un proyecto cultural serio detrás”, han señalado.

Los socialistas concluyen que el deterioro de los Murales de San Isidro representa “un nuevo ejemplo del abandono institucional hacia la cultura y hacia el legado de Miguel Hernández” y advierten de que Orihuela “no puede permitirse perder una de sus principales señas de identidad cultural por culpa de la desidia y la falta de gestión de un gobierno que, tres años después, sigue llegando tarde a todo”.