La Plataforma por la Sanidad denuncia el bloqueo de la ampliación del Centro de Salud de San Miguel prometida en 2023

La Plataforma por la Sanidad 100% Pública y de Calidad del Departamento de Torrevieja ha comparecido esta mañana a las puertas del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas para volver a reclamar la ampliación del Centro de Salud de la localidad. Y es que recuerdan que en febrero de 2023 la Conselleria anunció, junto al refuerzo de un nuevo médico de familia y un Pediatra a tiempo completo, un estudio para ampliar infraestructuras y acercar especialidades, anuncio del que no0 han vuelto a tener noticias.

La plataforma señala el crecimiento urbanístico del municipio, con más de 3.000 viviendas previstas y un destacado aumento de la población, como argumento para exigir mejoras en la infraestructura sanitaria, que consideran de vital importancia para atender la demanda actual.

Y es que San Miguel de Salinas vive un fuerte crecimiento urbanístico y demográfico, con miles de nuevas viviendas y más población, lo que ha disparado la demanda sanitaria. Sin embargo, el centro de salud, construido hace más de 25 años, mantiene la misma dotación pese a triplicar habitantes, situándose como el peor equipado del departamento.

La Plataforma por la Sanidad denuncia el bloqueo de la ampliación prometida en 2023, pese a su bajo coste (unos 400.000 euros), y critica la falta de previsión de servicios públicos ante el crecimiento urbanístico. Mientras aumentan las consultas y la población, advierten de un deterioro en la atención sanitaria y reclaman soluciones urgentes.