Almoradí culmina la reforma integral del CEIP Canales y Martínez tras una inversión cercana a los 2,2 millones de euros

El Ayuntamiento de Almoradí ha inaugurado oficialmente las obras de reforma integral del CEIP Canales y Martínez, el centro educativo más antiguo del municipio, que presta servicio a un total de 715 escolares de Educación Infantil y Primaria. La actuación, ejecutada a través del Plan Edificant de la Generalitat Valenciana, ha supuesto una inversión cercana a los 2,2 millones de euros y ha permitido transformar por completo unas instalaciones con casi medio siglo de historia.

La alcaldesa de Almoradí, María Gómez, la concejal de Educación, Susana Miralles, miembros del equipo de gobierno, así como el inspector de Educación, Manuel Albadalejo, el equipo directivo del centro, encabezado por su director, Luis Ballester, y representantes de la comunidad educativa han visitado esta mañana las renovadas instalaciones para comprobar el resultado de unos trabajos que han compatibilizado durante año y medio la actividad lectiva con una obra de gran envergadura.

El director del CEIP Canales y Martínez, Luis Ballester, ha destacado el esfuerzo realizado durante todo el proceso. "Hoy es un día muy especial. Por fin han finalizado las obras. Ha sido un año y medio de duro trabajo tanto para la empresa como para nosotros como centro, ya que hemos tenido que organizarnos para que todo saliera en condiciones. Lo importante es que ahora tenemos un colegio en condiciones mucho mejores que las que teníamos antes y toda la comunidad educativa va a poder disfrutar de estas mejoras", ha señalado.

La actuación ha supuesto una auténtica transformación del colegio, tanto en su interior como en sus espacios exteriores. Entre las principales mejoras destacan la climatización integral de todas las aulas, la renovación completa de la carpintería, la modernización de la instalación eléctrica, la reforma de todos los aseos, la instalación de un ascensor y nuevas medidas de accesibilidad que convierten al centro en un espacio plenamente adaptado.

Asimismo, en el área de Educación Infantil se han habilitado aseos integrados dentro de las propias aulas, facilitando la atención diaria del alumnado más pequeño sin necesidad de salir a los pasillos. En el exterior, el alumnado podrá disfrutar de un nuevo pabellón cubierto, una infraestructura que se convierte en uno de los grandes referentes de esta actuación.

La concejal de Educación, Susana Miralles, ha querido poner en valor el trabajo conjunto que ha hecho posible este proyecto. "Han sido muchos pasos y muchos organismos implicados: la Conselleria, el Ayuntamiento, el centro educativo y las empresas. Todos hemos colaborado para que hoy podamos estrenar esta realidad. Lo bonito es ver al alumnado disfrutar de un gimnasio nuevo y de mejoras tan importantes como la climatización, que ya ha supuesto un cambio muy significativo en el día a día del colegio".

Por su parte, la alcaldesa de Almoradí, María Gómez, ha destacado la importancia de culminar el primer proyecto ejecutado dentro del Plan Edificant en el municipio. "Es una gran noticia para Almoradí y para toda la comunidad escolar. Hemos conseguido rehabilitar por completo un centro inaugurado en 1977, dotándolo de accesibilidad total, nuevas instalaciones deportivas, climatización y espacios adaptados a las necesidades actuales. Compatibilizar las obras con la actividad del colegio ha supuesto un gran esfuerzo para todos, pero hoy vemos que las metas se consiguen", ha afirmado.

Gómez ha recordado además que se trata del segundo centro público del municipio que contará con climatización integral y ha querido destacar el valor humano de esta actuación. "Ver el impacto que tiene esta transformación en quienes viven el colegio cada día no se paga con dinero. Casi cincuenta años después de que los primeros alumnos estrenaran este centro, las nuevas generaciones podrán disfrutar de unas instalaciones modernas, accesibles y preparadas para ofrecer la mejor educación posible".