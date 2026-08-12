El Ayuntamiento de Orihuela incorpora tres nuevos camiones para la renovación de la flota municipal de RSU y limpieza viaria

Concretamente, se incorporan dos basculantes con plataforma de columna trasera y un tercer vehículo basculante con grúa-pulpo, que se suman a los seis camiones que ya fueron incorporados hace unos meses a la flota del Ayuntamiento.

La concejala de RSU y Limpieza Viaria, Rocío Ortuño, ha recordado que estas incorporaciones forman parte de una inversión superior a los seis millones de euros, destinada a la renovación y modernización de los medios vinculados al servicio de limpieza y recogida de residuos del municipio.

Por su parte, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha señalado que “la incorporación de estos vehículos demuestra que la inversión prevista se está convirtiendo en medios reales que ya están en la calle y al servicio de los ciudadanos".