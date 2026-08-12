NOTICIAS MEDIODÍA 12/08/2026

El Ayuntamiento de Orihuela incorpora tres nuevos camiones para la renovación de la flota municipal de RSU y limpieza viaria

Los tres nuevos camiones, de 3.5000 kilos cada uno, corresponden al lote 2 del contrato para la renovación de maquinaria y vehículos destinados al servicio 🛻

Onda Cero Vega Baja

Orihuela |

El Ayuntamiento de Orihuela incorpora tres nuevos camiones a la renovación de la flota municipal de RSU
El Ayuntamiento de Orihuela incorpora tres nuevos camiones a la renovación de la flota municipal de RSU | Ayuntamiento de Orihuela

Concretamente, se incorporan dos basculantes con plataforma de columna trasera y un tercer vehículo basculante con grúa-pulpo, que se suman a los seis camiones que ya fueron incorporados hace unos meses a la flota del Ayuntamiento.

La concejala de RSU y Limpieza Viaria, Rocío Ortuño, ha recordado que estas incorporaciones forman parte de una inversión superior a los seis millones de euros, destinada a la renovación y modernización de los medios vinculados al servicio de limpieza y recogida de residuos del municipio.

Por su parte, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha señalado que “la incorporación de estos vehículos demuestra que la inversión prevista se está convirtiendo en medios reales que ya están en la calle y al servicio de los ciudadanos".

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