René Martínez toma las riendas del Orihuela CF en una nueva etapa marcada por la renovación deportiva

El Orihuela CF ha comenzado a mover ficha de cara a la próxima temporada con la incorporación de René Martínez como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico ilicitano, de 32 años, asume el mando del conjunto escorpión abriendo una nueva etapa en el banquillo de Los Arcos tras la salida de Carlos de las Cuevas, que abandona la entidad junto a su hermano Miguel, integrante también del cuerpo técnico.

La llegada de René Martínez supone uno de los primeros movimientos de calado dentro de la reestructuración deportiva que está llevando a cabo el club. Un proceso liderado por el recientemente incorporado director deportivo, Omar Nicolás, presentado oficialmente hace apenas unas semanas y encargado de diseñar el nuevo proyecto deportivo de la entidad amarilla. Omar Nicolás aterrizó en el club tras una trayectoria vinculada a la gestión deportiva y la captación de talento joven, con experiencia tanto en los despachos como sobre el terreno de juego.

René Martínez, nacido en Elche el 27 de noviembre de 1993, ha desarrollado buena parte de su carrera en los banquillos como miembro de cuerpos técnicos en el fútbol nacional. En su etapa más reciente ha ejercido como segundo entrenador en el Mérida AD, conjunto de Primera Federación, acumulando experiencia en una categoría exigente y consolidando una metodología de trabajo que ahora tendrá la oportunidad de liderar en solitario en el Orihuela CF.

La apuesta del club por un entrenador joven encaja con la línea que pretende implantar la nueva dirección deportiva. El objetivo pasa por construir un proyecto con identidad propia, capacidad de crecimiento y una planificación a medio plazo que permita al equipo dar un paso adelante en Segunda Federación.

La decisión también pone punto final a la etapa de Carlos de las Cuevas al frente del conjunto oriolano. El técnico dirigió al equipo durante 21 encuentros oficiales desde su llegada en diciembre de 2025, cerrando su ciclo tras algo más de seis meses en el cargo. Junto a él abandona la disciplina escorpiona Miguel de las Cuevas, que formaba parte de su equipo de trabajo.

Con la elección de René Martínez, el Orihuela CF inicia una nueva hoja de ruta en la que la figura de Omar Nicolás adquiere un protagonismo clave. La salida del anterior cuerpo técnico y la contratación del nuevo entrenador representan las primeras decisiones de peso adoptadas por el director deportivo desde su llegada, en una clara muestra de la voluntad del club de abrir un nuevo ciclo competitivo.

La entidad espera presentar oficialmente a René Martínez en los próximos días, momento en el que se darán a conocer las líneas maestras de un proyecto que aspira a devolver la ilusión a la afición de Los Arcos y a consolidar al Orihuela CF como uno de los equipos llamados a pelear por cotas ambiciosas en la próxima campaña.