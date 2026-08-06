La Generalitat adjudica el contrato para redactar el proyecto de ampliación de la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha adjudicado al grupo Typsa el contrato para redactar el proyecto básico y toda la documentación técnica, económica y administrativa necesaria para impulsar la futura ampliación de la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja.

El contrato, por importe de 1.317.969,27 euros, constituye el paso previo a la futura ejecución de esta infraestructura estratégica para la movilidad de la Vega Baja. Al procedimiento de licitación han concurrido once ofertas, lo que pone de manifiesto el elevado interés del sector por este proyecto.

La adjudicación permitirá definir técnicamente la actuación, estudiar las distintas alternativas de mejora de la vía y elaborar toda la documentación necesaria para licitar posteriormente la concesión de obra pública. Además, incluye el análisis de la viabilidad técnica, económica y ambiental de la actuación, así como la definición de la estructura contractual con la que se ejecutará la futura infraestructura.

Entre las alternativas que deberán estudiarse figuran el desdoblamiento de la carretera y la ejecución de variantes que permitan mejorar la capacidad de la vía y reducir el tráfico de paso en los núcleos urbanos.

La actuación afecta a un trazado de aproximadamente 26,5 kilómetros, que atraviesa o bordea los municipios de Orihuela, Bigastro, Jacarilla y San Miguel de Salinas. Actualmente, la CV-95 dispone de un único carril por sentido y soporta una elevada intensidad de tráfico, especialmente durante los meses de verano, cuando aumenta considerablemente la población de la comarca.

Los trabajos servirán también para estructurar la futura concesión de una infraestructura cuya inversión global se estima en torno a 180 millones de euros, con el objetivo de mejorar la conectividad entre el interior de la Vega Baja y el litoral, incrementar la seguridad vial y favorecer la movilidad de residentes y visitantes.

Con esta adjudicación, la Generalitat continúa avanzando en la planificación de una actuación considerada estratégica para responder al crecimiento de la demanda de movilidad en uno de los principales corredores viarios de la comarca.