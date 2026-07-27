Avanzan en Torrevieja el futuro Museo del Mar y de la Sal y el Auditorio del Certamen de Habaneras con la licitación de las obras

La Junta de Gobierno Local (JGL), reunida en la tarde del viernes en el Ayuntamiento de Torrevieja, aprobó la licitación de las obras del nuevo Museo del Mar y de la Sal y del Auditorio del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía. Los dos contratos suman una inversión prevista de 29.186.968 euros y forman parte de la rehabilitación integral del conjunto monumental de las Eras de la Sal y de su entorno.

El plazo presentación de contratos SARA (Sujeto a Regulación Armonizada), es de 35 días naturales. Se prevé que en el mes de octubre se pueda llevar a cabo la adjudicación de las obras y, salvo recursos que se puedan presentar, la firma de contrato e inicio de las dos obras se produciría en el mes de noviembre.

Los proyectos, redactados por el prestigioso estudio de arquitectura Paredes Pedrosa, se han concebido con el criterio de respetar el enclave, la historia y las raíces de Torrevieja, preservando la vinculación de la ciudad con el mar, la industria salinera y el Certamen de Habaneras.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha subrayado que «el Certamen seguirá celebrándose en el mismo entorno», a la vez que dispondrá de unas instalaciones más modernas en el ámbito técnico y escénico, y más cómodas y accesibles para el público y para las agrupaciones corales.

UN AUDITORIO CON 1.502 LOCALIDADES Y USO DURANTE TODO EL AÑO

El nuevo recinto se configura como un graderío al aire libre con capacidad para 1.502 personas, lo que supone aproximadamente 300 plazas más que el anterior espacio situado dentro de las Eras. Su diseño permitirá celebrar otros eventos a lo largo del año y utilizarlo también como mirador sobre la bahía.

La actuación recuperará la conexión peatonal con el muelle de la Sal, hoy interrumpida, creando un paseo junto al mar desde el portón de acceso a las Eras, bajo el caballete y hasta el entorno del auditorio. El proyecto incluye asimismo la reurbanización de la avenida Faleria y del paseo del Maestro Velero Buades. Cabe destacar que el plazo de ejecución de las obras que comprenden el Caballete de las Eras y la Casa de administración de las Salinas será de 12 meses.

Los espacios situados bajo el graderío y la ampliación del paseo albergarán tres salas de ensayo de 44 metros cuadrados cada una, un aula de 42 metros cuadrados, un almacén de 119 metros cuadrados, cinco camerinos con una superficie total de 195 metros cuadrados, una zona de circulación y espera para coros y artistas de 319 y una sala de atención sanitaria de 45 metros cuadrados.

En conjunto, las dependencias construidas bajo el graderío sumarán 1.743 metros cuadrados. El graderío y la zona de escenario ocuparán 2.284,60 metros cuadrados, dentro de una intervención global de 8.532 metros cuadrados en la explanada. El presupuesto base de licitación asciende a 11.077.883 euros y el plazo previsto de ejecución es de 24 meses.

NUEVE ESPACIOS EXPOSITIVOS PARA EXPLICAR LA HISTORIA MARÍTIMA Y SALINERA

El nuevo Museo del Mar y de la Sal completará la rehabilitación del conjunto histórico. La intervención comprende la recuperación de la Casa de Administración de las Salinas, que funcionará como acceso al museo; la prolongación del caballete hasta la avenida Faleria; la construcción del nuevo espacio museístico, al que se accederá desde el interior de las Eras; y la urbanización de la explanada situada sobre el museo.

El proyecto preserva el pavimento original de las Eras de la Sal y plantea un interior diáfano iluminado mediante lucernarios cuya geometría evoca las montañas de sal. Sus nueve ámbitos de exposición permitirán explicar la relación histórica de Torrevieja con el mar y con la extracción de sal en las lagunas. La superficie expositiva prevista es de 1.305 metros cuadrados.

La actuación incluye 2.287 metros cuadrados correspondientes al museo, 236 metros cuadrados de la Casa de Administración, 686 metros cuadrados del caballete, 2.000 metros cuadrados del paseo del muelle de la Sal, 7.465 metros cuadrados de reurbanización de la avenida Faleria y 3.438 metros cuadrados de acceso al museo.

La superficie global de esta intervención alcanza los 16.112 metros cuadrados. El presupuesto base de licitación es de 18.109.085 euros y el plazo previsto para ejecutar las obras es de 20 meses.

La licitación de ambas obras supone un paso decisivo en la recuperación de uno de los espacios de mayor valor histórico y sentimental de Torrevieja. El conjunto permitirá disponer de un museo estable dedicado a la identidad marítima y salinera, de una sede renovada para el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía y de nuevos recorridos peatonales y espacios públicos abiertos a la bahía.