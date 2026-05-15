El rugby, la inclusión y el homenaje se dan cita en Orihuela con el Memorial Antonio Balaguer

El Campo Municipal de Los Arcos de Orihuela acogerá el próximo 16 de mayo una jornada muy especial para el deporte local con la celebración del Memorial Antonio Balaguer, un torneo organizado por el Orihuela Club de Rugby que combinará competición, convivencia y homenaje en recuerdo de una figura muy querida dentro del entorno rugbístico oriolano.

La cita reunirá a jugadores de distintas categorías, veteranos, escuelas deportivas, participantes de rugby inclusivo, familiares y aficionados en un evento que busca destacar los valores tradicionales del rugby: compañerismo, respeto e integración.

La programación arrancará a las 17:00 horas con la recepción de participantes y asistentes. A continuación, a las 17:45 horas, tendrá lugar un entrenamiento de la escuela deportiva de rugby acompañado de un partidillo en el que participarán jugadores inclusivos y veteranos mayores de 55 años, uno de los momentos más emotivos y representativos de la jornada.

El plato fuerte llegará a las 18:30 horas con el encuentro senior que enfrentará al UMH Orihuela Rugby contra un combinado de Totana junto a veteranos del conjunto oriolano, en un partido marcado por el carácter festivo y de homenaje que rodea todo el evento.

Tras la actividad deportiva, el tradicional “tercer tiempo” pondrá el broche final a la jornada a partir de las 20:30 horas con una parrillada de pollo y embutidos abierta a jugadores, familias y aficionados, fomentando el ambiente de convivencia que caracteriza al rugby.

Desde la organización destacan que el Memorial Antonio Balaguer nace con la intención de consolidarse como una cita de referencia para el rugby local y comarcal, manteniendo vivo el recuerdo de Antonio Balaguer a través del deporte y reforzando la unión entre generaciones dentro de la comunidad rugbística.

El evento se celebrará en el Campo Municipal Los Arcos y contará con la participación y colaboración de diversas entidades deportivas e institucionales vinculadas al deporte y la inclusión social.