Torrevieja adjudica el proyecto del aparcamiento subterráneo y la remodelación de la plaza Encarnación Puchol de La Mata

El Ayuntamiento de Torrevieja ha adjudicado en Junta de Gobierno Local en la mañana de hoy el contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución del futuro aparcamiento subterráneo de la plaza Encarnación Puchol de La Mata, así como para la reordenación y remodelación de toda su superficie.

El contrato incluye, además del proyecto básico y de ejecución, la elaboración del correspondiente estudio de seguridad y salud y del plan de gestión de residuos. La actuación constituye el paso técnico imprescindible para poder licitar posteriormente una concesión mediante la que se ejecutarán tanto las obras del aparcamiento como la renovación de la plaza.

La redacción del proyecto ha sido adjudicada a Miguel Ángel Uribe Martínez, cuya propuesta obtuvo la mayor puntuación del procedimiento, con un total de 99 puntos sobre 100. El importe de adjudicación asciende a un total de 141.570 euros (IVA incluido), y el plazo máximo previsto para la redacción y aprobación del proyecto es de seis meses.

Antes de la licitación del proyecto, el Ayuntamiento encargó diferentes trabajos previos, entre ellos un anteproyecto y estudio de viabilidad, una prospección geofísica del subsuelo, un estudio de demanda de estacionamiento y un estudio geotécnico, con el fin de analizar las condiciones de la zona y garantizar la viabilidad técnica de la actuación.

Asimismo, el equipo redactor deberá abordar cuestiones como la excavación en profundidad, el nivel freático, las condiciones geotécnicas del entorno litoral, la existencia de servicios urbanos y la necesidad de reducir al máximo las afecciones en superficie durante la futura ejecución de las obras.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha señalado que esta adjudicación supone “un avance decisivo para hacer realidad una actuación largamente esperada en La Mata, que permitirá atender la necesidad de estacionamiento existente y, al mismo tiempo, transformar completamente uno de sus espacios públicos más representativos”.

Eduardo Dolón ha destacado que “no estamos hablando únicamente de construir un aparcamiento subterráneo, sino de aprovechar esta intervención para renovar la plaza Encarnación Puchol, mejorar su imagen, su accesibilidad y su funcionalidad, e incrementar la presencia de zonas verdes y elementos vegetales que proporcionen sombra, mejoren el confort y contribuyan a crear un espacio público más agradable para los vecinos, comerciantes y visitantes de La Mata”.

Por su parte, el concejal de Contratación y Patrimonio, Domingo Paredes, ha explicado que “con la adjudicación de la redacción del proyecto comenzamos a concretar técnicamente una actuación de gran complejidad, tanto por su ubicación en un entorno urbano consolidado y próximo al mar como por las características propias de una infraestructura subterránea”.

Por último, Paredes ha añadido que “el objetivo es disponer de un proyecto riguroso, seguro y viable que permita iniciar posteriormente la licitación de la concesión. Será el futuro concesionario quien asumirá la ejecución de las obras del aparcamiento y de la nueva plaza, así como la explotación de la infraestructura en las condiciones que se establezcan en el correspondiente procedimiento”.