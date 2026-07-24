El Consorcio Vega Baja Sostenible aprueba por unanimidad un acuerdo para tratar parte de sus residuos en Cuenca y Murcia

Hoy la junta de gobierno del Consorcio Vega Baja Sostenible, entidad responsable del tratamiento de los residuos de 27 municipios de la comarca, ha aprobado por unanimidad un expediente de colaboración con el grupo de gestión y valorización de residuos Hera que permitirá tratar anualmente una parte de los residuos de la comarca en plantas de Cuenca y Murcia.

Ante las dificultades de tratar los residuos en las plantas de tratamiento propias de la Comunitat Valenciana, el Consorcio Vega Baja Sostenible se ha visto obligado a aprobar este acuerdo para garantizar el tratamiento y la gestión de los residuos producidos. El coste de tratamiento y eliminación de los residuos se situará cerca de los 200 euros por tonelada de residuos: muy superior a otros consorcios que si disponen de instalaciones propias.

El Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana obliga a los consorcios a disponer de plantas propias de tratamiento de residuos. El Consorcio Vega Baja Sostenible es la única entidad alicantina que no cumple con la legislación y no dispone de instalaciones propias. Actualmente, sus residuos se tratan en plantas repartidas por el país, con un alto coste ambiental y económico.

Otro de los puntos aprobados hoy ha sido la creación de una comisión técnica que deberá evaluar el plan de gestión y los emplazamientos propuestos para la futura planta de tratamiento TMB de la Vega Baja.

Este órgano estará formado por técnicos de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y los Ayuntamientos de Orihuela, Pilar de la Horadada y Dolores: ahora, estas entidades deberán proponer candidatos para formar la comisión técnica. El técnico de la Generalitat Valenciana presidirá esta comisión, con el técnico de la Diputación de Alicante como secretario. Desde la sesión constitutiva, tendrán un plazo de seis meses para emitir un informe consultivo sobre el plan de gestión y los emplazamientos. Después será la Junta de Gobierno la responsable de tomar una decisión.

“Esperamos que esta nueva comisión técnica nos permita desbloquear la futura planta TMB de la comarca, una asignatura pendiente que hemos dejado sin resolver demasiado tiempo,” ha explicado el presidente del Consorcio, Francisco Cano. “Me gustaría recordar que no es una macroplanta ni un vertedero ni una incineradora: es simplemente una instalación industrial con las mejores tecnologías disponibles para separar cada residuo en su lugar, reducir costes y cumplir con la ley que nos exige tener una planta propia para tratar nuestros residuos en la comarca”.

Cano recalca que “la composición de la comisión técnica demuestra que el tratamiento de residuos no tiene color, sino que es una responsabilidad de todos, por eso he propuesto que técnicos de diversos ayuntamientos, formen parte de ella para que nos planteen la mejor solución posible”.

Esta comisión técnica aprobada por la junta de gobierno cumple con las peticiones de la AAVV de Torremendo, que ha entregado un escrito antes de la reunión solicitando a la entidad que la comisión técnica no presuponga un emplazamiento, que contase con un técnico del Ayuntamiento de Orihuela y que se traslade al informe a la asociación antes de votarlo en junta de gobierno.

La instalación planteada en el Plan de Gestión es una planta de tratamiento mecánico – biológico: una instalación industrial que solo clasificará los residuos del contenedor gris para prepararlos para el reciclaje. No está previsto ni una incineradora ni un vertedero. Aprovechando el encuentro con la asociación, el Consorcio Vega Baja Sostenible ha vuelto a invitar personalmente a los vecinos a visitar una planta TMB para que conozcan de primera mano cómo funcionan estas instalaciones. Ya se realizó una visita al Complejo de Valorización de Residuos de Guadassuar el 24 de abril de 2026 con asociaciones y miembros de los 27 municipios consorciados.

Durante la junta de gobierno, alcaldes han apuntado que aumentar la separación en origen, especialmente el uso del contenedor marrón de materia orgánica, es necesario para reducir los residuos generados y el impacto ambiental y económico de su gestión. En esta línea, también se ha aprobado por unanimidad una nueva subvención de la Generalitat Valenciana de 110.000 euros para fomentar la recogida de biorresiduos y poda en los 27 municipios consorciados.