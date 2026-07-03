El nuevo transporte urbano de Torrevieja inicia su implantación con un calendario por fases que culminará en 2027

El Ayuntamiento de Torrevieja ha presentado en la mañana de hoy el calendario de implantación del nuevo Servicio de Transporte Urbano Municipal, un proyecto que supone la mayor transformación de la movilidad pública de la ciudad en las últimas décadas y que se desarrollará de forma progresiva durante los próximos meses para garantizar una transición ordenada y eficaz para todos los usuarios. La presentación ha corrido a cargo del concejal de Transportes, Antonio Vidal, y del director de Zona Levante de AVANZA, Luis González.

El nuevo contrato permitirá ampliar de forma muy significativa la cobertura del servicio, mejorar las frecuencias, conectar mejor los barrios y urbanizaciones, reforzar los enlaces con el Hospital Universitario, centros de salud, colegios, institutos, playas, mercadillos y La Mata, además de incorporar importantes avances tecnológicos y una nueva flota de autobuses de bajas emisiones. Todo ello se desarrollará mediante un calendario de implantación dividido en tres grandes fases, diseñado para que la ciudadanía vaya incorporando progresivamente todas las novedades del nuevo modelo de transporte.

UNA IMPLANTACIÓN PROGRESIVA PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN DE LOS USUARIOS

Antonio Vidal destaca que Ayuntamiento y AVANZA trabajan de manera coordinada para adelantar al máximo los plazos previstos inicialmente en el contrato, permitiendo que muchas de las mejoras entren en funcionamiento varios meses antes de lo establecido.

El concejal explicó que durante las últimas semanas ya se ha completado toda la fase técnica previa, con la definición definitiva de itinerarios, ubicación de paradas, pruebas de recorrido, medición de tiempos de viaje y configuración de las frecuencias de las nuevas líneas. Paralelamente se ha llevado a cabo la contratación de personal, la preparación de las campañas informativas, la adecuación de oficinas de atención al usuario, realizándose la señalización de nuevas paradas y la puesta en servicio de la flota provisional que permitirá iniciar el nuevo servicio.

PRIMERA FASE: JULIO DE 2026, EL MES DEL CAMBIO

El calendario de implantación comenzará a materializarse durante este mes de julio, con una sucesión de hitos que permitirán a los ciudadanos conocer y familiarizarse con el nuevo servicio antes de su entrada en funcionamiento.

Las principales fechas son:

6 de julio : apertura de las oficinas de atención al usuario, donde se ofrecerá información personalizada y se iniciará la gestión de los futuros títulos de transporte.

: apertura de las oficinas de atención al usuario, donde se ofrecerá información personalizada y se iniciará la gestión de los futuros títulos de transporte. 13 de julio : publicación de los planos completos de la nueva red de líneas.

: publicación de los planos completos de la nueva red de líneas. 20 de julio : difusión oficial de las frecuencias de paso de todas las líneas.

: difusión oficial de las frecuencias de paso de todas las líneas. 24 de julio : activación de la nueva página web del servicio, con acceso mediante códigos QR instalados en marquesinas y autobuses.

: activación de la nueva página web del servicio, con acceso mediante códigos QR instalados en marquesinas y autobuses. 24, 25 y 26 de julio : instalación de toda la información definitiva en marquesinas, nuevas paradas, oficinas y puntos municipales.

: instalación de toda la información definitiva en marquesinas, nuevas paradas, oficinas y puntos municipales. 27 de julio: entrada en funcionamiento oficial de la nueva red de transporte urbano con la flota transitoria de 32 autobuses.

Durante estas semanas también se desarrollará una campaña informativa mediante folletos, planos, redes sociales, cartelería y atención personalizada para facilitar la adaptación de todos los usuarios al nuevo modelo de movilidad.

SEGUNDA FASE: OCTUBRE DE 2026, LLEGAN LAS NUEVAS TARJETAS Y EL NUEVO SISTEMA TARIFARIO

La segunda etapa de implantación tendrá lugar durante el próximo mes de octubre, adelantando varios meses el calendario inicialmente previsto en el contrato. Durante esta fase comenzará la implantación de las nuevas tarjetas y bonos de transporte, que convivirán con las actuales hasta finales de 2026 para facilitar la transición entre ambos sistemas.

Además, se pondrá en funcionamiento el sistema de prioridad semafórica para los autobuses, una mejora tecnológica que permitirá reducir los tiempos de recorrido, mejorar la puntualidad y aumentar la regularidad del servicio. Paralelamente continuarán los trabajos de adaptación de las instalaciones para la futura incorporación de la flota eléctrica.

TERCERA FASE: DURANTE 2027 CULMINARÁ LA TRANSFORMACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

La última fase del proyecto se desarrollará durante 2027 y supondrá la culminación de la modernización integral del transporte urbano de Torrevieja. Entre marzo y junio de 2027 se incorporará progresivamente la nueva flota definitiva compuesta por 32 autobuses de bajas emisiones, de los cuales 6 serán eléctricos y 26 híbridos, sustituyendo de forma definitiva al parque móvil provisional. El nuevo servicio supondrá prácticamente duplicar la capacidad actual, pasando de los 17 vehículos disponibles (14 en servicio y 3 de reserva) a un total de 32 autobuses, lo que permitirá mejorar notablemente las frecuencias y ampliar la cobertura del servicio.

Asimismo, durante esta fase se implantarán los nuevos sistemas digitales embarcados que permitirán consultar la información, validar títulos mediante dispositivos móviles, pagar directamente con tarjeta bancaria y disponer de un transporte completamente digitalizado. También finalizarán las nuevas instalaciones del servicio, que incluirán cocheras, talleres, oficinas, base operativa e infraestructura de recarga para la nueva flota eléctrica.

UN TRANSPORTE PREPARADO PARA LA TORREVIEJA DEL FUTURO

El nuevo modelo de transporte urbano contará con 12 líneas (9 diurnas y 3 nocturnas), reducirá prácticamente a la mitad los tiempos de espera respecto al servicio anterior, ampliará la cobertura a barrios y urbanizaciones, incorporará un servicio de transporte a demanda para determinadas zonas y ofrecerá un sistema mucho más accesible, digital, eficiente y sostenible.