El Ayuntamiento de Bigastro toma posesión del camping La Pedrera y asume su gestión tras el desalojo de la empresa concesionaria

En un bando municipal, la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte, ha anunciado que La Pedrera tiene una nueva empresa gestora y que se mantienen las reservas ya realizadas antes del desalojo, mientras que las nuevas reservas quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Por su parte, la empresa saliente gestiona estas instalaciones desde 2013 y ha acusado al equipo de gobierno de haber propiciado el desalojo con irregularidades.

Actualmente, tras lo sucedido, los servicios del camping funcionan con normalidad, a excepción de la piscina que se ha visto afectada por la manipulación de la empresa concesionaria saliente, según ha afirmado la alcaldesa.

Teresa Belmonte también ha lamentado el comportamiento hostil mostrado por la empresa concesionaria saliente, a la que ha acusado incluso de llevarse material municipal de las instalaciones.