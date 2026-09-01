Orihuela reconocerá a nueve mujeres referentes del municipio en la Gala 'Únicas 2026'

La concejala de Igualdad, Agustina Rodríguez, ha presentado la edición de 2026, acompañada por el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara y una representación de las premiadas, en la que serán reconocidas nueve mujeres en ocho categorías diferentes por unas trayectorias marcadas por el trabajo, el compromiso, la constancia y su contribución a la sociedad desde ámbitos profesionales y personales muy distintos.

La edil ha señalado que la Gala Únicas pretende poner nombre y rostro a mujeres cuya trayectoria constituye un ejemplo para la sociedad oriolana y, especialmente, para las nuevas generaciones. “Cada una de ellas ha construido su propio camino y lo ha hecho desde ámbitos completamente diferentes, pero todas tienen algo en común que es su capacidad de trabajar, avanzar, superar dificultades y dejar huella en quienes las rodean”, ha destacado la concejala.

En este sentido, Agustina Rodríguez ha incidido en que la gala no pretende únicamente reconocer logros profesionales, sino también “todo lo que hay detrás de esos logros son años de esfuerzo, decisiones, dificultades, constancia y una forma de entender el trabajo y el compromiso con los demás. Para la Concejalía de Igualdad es un privilegio poder detenernos una vez al año para mirar a nuestro alrededor y reconocer públicamente a mujeres que enseñan, investigan, crean, ayudan, emprenden, compiten, educan y abren caminos”, ha manifestado. La concejala ha recordado asimismo que la Gala Únicas nació con el objetivo de hacer visible el talento femenino y reconocer los logros alcanzados por mujeres que, en muchas ocasiones, han tenido que desarrollarse profesional y personalmente frente a las dificultades que todavía condicionan la participación de las mujeres en determinados ámbitos de la sociedad. “Todas ellas son referentes para niñas, niños y jóvenes de nuestro municipio y representan valores como la confianza, la constancia, la tenacidad y la fidelidad a sus propios principios”, ha señalado Rodríguez.

GALARDONADAS 2026

1.- Pilar Legua Murcia, Única 2026 en Educación

En la categoría de Educación, la Gala Únicas reconocerá a Pilar Legua Murcia, doctora ingeniera agrónoma por la Universidad Miguel Hernández, institución en la que desarrolla su actividad profesional desde hace más de 25 años. Actualmente es directora del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología y directora del Grupo de Investigación Consolidado ‘Técnicas de fruticultura y producción’.

A lo largo de su carrera ha compaginado una intensa actividad docente con la investigación, participando en numerosos proyectos nacionales e internacionales. Es autora de más de un centenar de artículos científicos, ha participado en congresos y mantiene colaboraciones con distintas instituciones nacionales e internacionales. Pero la distinción de Únicas quiere ir también más allá de las cifras que acompañan su currículum. Durante más de dos décadas, Pilar Legua ha dedicado su trayectoria no solamente a investigar, sino también a enseñar y acompañar a nuevas generaciones en su formación y desarrollo profesional. “En Pilar queremos reconocer una vida dedicada al conocimiento, pero también a transmitirlo. Detrás de una gran investigadora hay también una docente que ha contribuido durante años a formar a muchas personas que hoy desarrollan sus propias carreras”, ha explicado Agustina Rodríguez.

2.- Alejandra Martínez Cuenca, Única 2026 en Comunicación

En la categoría de Comunicación, el reconocimiento será para Alejandra Martínez Cuenca, conocida en redes sociales como ale_mcseven. Alejandra es maestra de Educación Primaria en la Comunidad Valenciana y comenzó su actividad como creadora de contenidos en el año 2012. Desde entonces, su presencia en redes sociales ha evolucionado hasta reunir en la actualidad una comunidad de alrededor de 199.000 seguidores. La creación de contenido se ha convertido durante los últimos años en una nueva forma de comunicación que requiere planificación, producción y difusión de contenidos visuales, escritos y multimedia con los que establecer una relación directa con una audiencia.

En el caso de Alejandra Martínez, esa trayectoria ha estado marcada por una evolución personal y profesional constante y por una idea que ella misma ha defendido a lo largo de los años: crecer y cambiar no significa ser incoherente, sino formar parte del proceso natural de cualquier trayectoria personal auténtica, aunque no siempre sea comprendida desde fuera. “Más allá de una cifra de seguidores, Alejandra ha conseguido construir una comunidad que confía en ella y convertir aquello que comenzó hace años en un proyecto profesional y de vida propio”, ha resaltado Rodríguez. Para la concejala, su trayectoria refleja también “cómo han cambiado las formas de comunicarnos y cómo una profesión prácticamente inexistente hace unos años se ha convertido en un ámbito con una enorme capacidad de influencia y conexión con miles de personas”.

3.- Andrea Roda Martínez, Única 2026 en Deportes

La categoría de Deportes reconocerá este año a la jugadora de balonmano Andrea Roda Martínez. Andrea comenzó su formación deportiva en Orihuela y desde aquí inició un camino que la ha llevado a convertirse en jugadora profesional y a formar parte de distintos clubes del balonmano femenino español. A lo largo de su trayectoria deportiva ha logrado tres ascensos a la Liga Guerreras Iberdrola, máxima categoría del balonmano femenino nacional, competición en la que llegó a ser la tercera máxima goleadora durante la temporada 2020-2021. Asimismo, ha participado en distintas ocasiones en la Copa de la Reina. Su trayectoria refleja el esfuerzo y la constancia necesarios para mantenerse en la competición de máximo nivel y también la realidad de muchas deportistas que desarrollan su carrera en disciplinas que, pese a contar con una gran tradición y alcanzar importantes éxitos deportivos, no disponen de la misma repercusión pública que otros deportes.

Agustina Rodríguez ha destacado que Andrea “representa a tantas mujeres que entrenan, compiten, viajan y se sacrifican durante años para mantenerse en la élite deportiva. Empezó jugando al balonmano en Orihuela y ha conseguido llegar al máximo nivel. Eso también es importante contarlo, porque demuestra a nuestras niñas y jóvenes que desde aquí se puede llegar muy lejos con talento, muchísimo trabajo y perseverancia”, ha asegurado.

4.- Pilar Ibáñez Aniorte, Única 2026 en Acción Social

La Gala Únicas reconocerá en la categoría de Acción Social a Pilar Ibáñez Aniorte, diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Alicante. Pilar inició su trayectoria profesional en la Asociación Vega Baja Acoge en el año 2002 y un año después, en 2003, pasó a formar parte de Cruz Roja Orihuela, entidad de la que es directora técnica desde 2006. Durante su trayectoria como trabajadora social ha desarrollado proyectos de intervención dirigidos a mujeres, personas migrantes, personas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad social, personas con VIH/SIDA e infancia. También ha participado en proyectos relacionados con la salud y el ámbito hospitalario y ha desarrollado acciones de gestión y planificación de actividades individuales, familiares y comunitarias, además de encargarse de la gestión y coordinación del voluntariado de Cruz Roja.

La Concejalía de Igualdad quiere reconocer con este galardón no solo su trayectoria profesional, sino también la dimensión humana de un trabajo dedicado durante años a acompañar a personas que atraviesan situaciones especialmente difíciles. “Cuando hablamos de intervención social hablamos de escuchar, acompañar, buscar soluciones, proteger derechos y estar cerca de una persona cuando más lo necesita”, ha explicado Rodríguez. Para la concejala, Pilar Ibáñez representa “ese trabajo que muchas veces no ocupa titulares, pero que resulta absolutamente imprescindible para mejorar la vida de las personas y construir una sociedad más justa”. Su trayectoria constituye así un ejemplo del papel esencial de la intervención social para mejorar las condiciones de vida de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad y promover la equidad y la justicia social.

5.- Pilar Fabregat Baeza, Única 2026 en Cultura

En la categoría de Cultura, la galardonada será Pilar Fabregat Baeza, doctora por la Universidad de Alicante, pianista, directora coral, investigadora y docente. Su extensa trayectoria reúne numerosos logros profesionales, aunque uno de ellos posee un significado especialmente relevante para Orihuela. En el año 2014 obtuvo el grado de doctora por la Universidad de Alicante con la tesis ‘El Canto de la Pasión de Orihuela. Origen y evolución’, convirtiéndose en la primera mujer en defender una tesis doctoral en la histórica Universidad de Orihuela desde la clausura de su actividad académica en el año 1808. Pilar Fabregat es además directora de la Escolanía de la Santa Iglesia Catedral y del Colegio Diocesano Santo Domingo, así como del Coro Mixto de la Catedral. Durante su carrera ha compaginado la docencia, la investigación, la interpretación, la dirección musical y la gestión cultural, desarrollando una labor estrechamente vinculada a la conservación, estudio y difusión del patrimonio histórico y musical de Orihuela.

Agustina Rodríguez ha destacado especialmente esa vinculación con la identidad cultural del municipio. “Pilar lleva muchos años estudiando, conservando y difundiendo una parte de nuestra historia y de nuestra música. Gracias al trabajo de personas como ella, nuestro patrimonio no solo se conserva, sino que se conoce, se entiende y se transmite a las generaciones futuras”, ha afirmado.

6.- Pura Ballester Navarro, Única 2026 en Ciencia e Investigación

En Ciencia e Investigación, el reconocimiento será para Pura Ballester Navarro, licenciada en Farmacia y doctora con Mención Internacional en Bioingeniería por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Actualmente es profesora titular de Ciencias de la Salud, acreditada por la ANECA en junio de 2024. Su trayectoria académica e investigadora ha sido reconocida con numerosos premios a la excelencia académica, galardones de investigación como el Premio Nacional de Investigación Ángel Rivière, así como premios institucionales concedidos por institutos de investigación sanitaria y asociaciones científicas. Su actividad investigadora está especialmente centrada en personas con trastorno del espectro autista (TEA), con y sin discapacidad intelectual, y en cuidadores informales. Una línea de trabajo que posee una clara finalidad social: generar bienestar, transformar vidas y conseguir que los resultados de la investigación tengan una aplicación directa sobre las personas, sus familias y quienes se ocupan de sus cuidados. Entre sus ámbitos de investigación se encuentra también el estudio de los errores de medicación y la adherencia terapéutica. “En Pura queremos reconocer la excelencia científica, pero también algo que para nosotros es fundamental: una forma de investigar que nunca pierde de vista a las personas”, ha señalado Rodríguez.

La edil ha añadido que “la ciencia cobra todavía más valor cuando el conocimiento generado termina mejorando la vida cotidiana de una persona, de una familia o de quienes dedican buena parte de su vida a cuidar”.

7.- Ángeles y Reme Marcos Beltrán, Únicas 2026 en Emprendimiento

La categoría de Emprendimiento tendrá este año dos protagonistas: las hermanas Ángeles Marcos Beltrán y Reme Marcos Beltrán. Ambas constituyeron en el año 1988 la empresa Marcos Beltrán S.L., iniciando juntas una trayectoria empresarial que se acerca ya a las cuatro décadas. Desde el comienzo de esta aventura empresarial, Ángeles Marcos ha estado al frente de la dirección y gestión de la empresa, impulsando su crecimiento, evolución y apertura a nuevos mercados. A lo largo de estos años ha liderado también la adaptación de la compañía a las nuevas necesidades del mercado, consolidando su presencia en el ámbito del vestuario laboral y la personalización textil. Por su parte, Reme Marcos ha dirigido desde los inicios el área de Producción, responsabilizándose de su organización y coordinación y del adecuado funcionamiento de los distintos procesos de trabajo. Una labor esencial para el crecimiento y consolidación de la empresa y para su adaptación a las nuevas exigencias del sector.

La trayectoria de ambas hermanas constituye un ejemplo de iniciativa, constancia, capacidad de superación, trabajo, dedicación y compromiso empresarial. “Cuando en 1988 decidieron poner en marcha juntas una empresa era imposible saber qué ocurriría casi cuarenta años después. Lo que hoy reconocemos es precisamente todo ese camino recorrido: haber creado un proyecto, mantenerlo, hacerlo crecer y saber adaptarlo durante décadas”, ha afirmado Agustina Rodríguez.

La concejala ha añadido que este reconocimiento pretende representar también a “tantas mujeres empresarias y emprendedoras que con su trabajo diario han generado actividad, empleo y desarrollo económico y que han tenido que afrontar todas las dificultades que supone sacar adelante una empresa durante tantos años”.

8.- María Isabel Barberá Riquelme, Única 2026 en Igualdad y lucha contra la violencia de género

En la categoría de Igualdad y lucha contra la violencia de género, la galardonada será Isabel María Barberá Riquelme. Diplomada en Óptica por la Universidad de Alicante en 1994, inició su trayectoria profesional en General Óptica, donde trabajó hasta el año 2017. A partir de entonces reorientó su carrera hacia el ámbito educativo y comenzó a impartir docencia en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Promoción de Igualdad de Género del IES Gabriel Miró. Desde el año 2025 desarrolla su actividad en el CIPFP El Palmeral. Desde 2023 es coordinadora de Igualdad y Convivencia y, desde 2025, desempeña además la jefatura del departamento de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Su compromiso con la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género se ha traducido en una amplia colaboración con actividades relacionadas con este ámbito y en el desarrollo de estrategias de intervención, prevención y sensibilización en los centros educativos en los que ha desarrollado sus funciones.

Agustina Rodríguez ha subrayado especialmente el valor de realizar este trabajo desde la educación. “Educar en igualdad significa trabajar con las generaciones que van a construir nuestra sociedad dentro de unos años. Significa enseñar a identificar comportamientos que no son aceptables, trabajar la prevención y ayudar a nuestros jóvenes a construir relaciones basadas en el respeto”, ha explicado. Para la concejala, la tarea que se desarrolla desde los centros educativos tiene “un enorme potencial para transformar la sociedad y prevenir la violencia de género antes de que llegue a producirse”.

Nueve mujeres y una misma huella

La edición de 2026 de la Gala Únicas reunirá así a Pilar Legua Murcia, Alejandra Martínez Cuenca, Andrea Roda Martínez, Pilar Ibáñez Aniorte, Pilar Fabregat Baeza, Pura Ballester Navarro, Ángeles Marcos Beltrán, Reme Marcos Beltrán y María Isabel Barberá Riquelme. Nueve mujeres, algunas nacidas en Orihuela y otras afincadas desde hace años en el municipio, que han desarrollado trayectorias muy diferentes pero que comparten, según ha señalado Agustina Rodríguez, “la huella que dejan en esta tierra y en las personas que han tenido cerca. Son científicas, docentes, deportistas, empresarias, comunicadoras, profesionales del ámbito social, de la cultura y de la igualdad. No hay una única manera de ser referente ni un solo camino para conseguirlo y precisamente eso es también lo bonito de Únicas”.

La concejala ha querido incidir además en que el nombre de la gala no implica que sean las únicas mujeres merecedoras de reconocimiento en Orihuela. “Todo lo contrario. Cada edición nos demuestra que nuestro municipio está lleno de mujeres extraordinarias, con historias que muchas veces desconocemos y que merecen ser contadas. Este año son ellas nueve las protagonistas, pero representan también a muchas otras mujeres que todos los días trabajan, cuidan, investigan, enseñan, emprenden, crean y contribuyen a mejorar nuestra sociedad”, ha destacado. Agustina Rodríguez ha felicitado a todas las galardonadas que serán reconocidas públicamente por sus trayectorias. “Queremos que el próximo 12 de septiembre sean ellas las protagonistas. Que puedan compartir ese reconocimiento con sus familias, sus compañeros, sus amigos y con toda Orihuela. Porque detrás de cada una de estas nueve mujeres hay una historia que merece ser conocida y una trayectoria de la que nuestro municipio puede sentirse orgulloso”.

Por su parte, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha dado la enhorabuena a todas las galardonadas y ha destacado el talento, la constancia y los valores que representan las nueve mujeres reconocidas este año. “Seguramente hay poca gente hoy que pueda sentirse tan envidiada como yo por estar rodeado de tanto talento. Aquí se ha hablado de constancia, de talento y de valores, y creo que precisamente eso es por lo que tenemos que seguir trabajando cada día”, ha señalado. Vegara ha asegurado que la Gala Únicas constituye “una pequeña piedra más en ese edificio que entre todos tenemos que seguir construyendo: el edificio de la igualdad, del compromiso y de una sociedad en la que no sea necesario recordar a nadie que la igualdad es un valor que debe acompañar nuestras vidas”. El alcalde ha incidido además en que las nueve galardonadas representan a muchas otras mujeres: “Como ha dicho Agustina, sois vosotras las que recibís este reconocimiento, pero representáis a todas. Vuestro trabajo y este reconocimiento son también un reconocimiento a todas las mujeres y, especialmente, a todas aquellas personas que trabajan cada día para conseguir que esa igualdad sea posible”. Vegara ha concluido trasladándoles su enhorabuena y agradeciéndoles la trayectoria que las ha llevado a convertirse en referentes en sus respectivos ámbitos.

Durante la presentación ha intervenido también una de las galardonadas, Ángeles Marcos Beltrán, quien ha agradecido el reconocimiento a la Concejalía de Igualdad, especialmente a Agustina Rodríguez, y al conjunto de la Corporación Municipal. Marcos ha reconocido la especial ilusión que supone para ella recibir este galardón después de una trayectoria empresarial que comenzó cuando apenas tenía 20 años y en la que, ha asegurado, “el camino no ha sido fácil”. “Como mujer me ha costado muchísimo abrirme camino durante todos estos años. Cuando tienes una empresa y tienes que seguir adelante aparecen momentos muy difíciles, pero siempre he pensado que, con esfuerzo, valentía, coraje y, sobre todo, sin miedo, se puede continuar”, ha afirmado. La empresaria ha querido además convertir el reconocimiento en un mensaje para otras mujeres que estén iniciando su propio camino: “Si toda esta trayectoria puede servir de algo a otras mujeres, les diría que sigan adelante. Que lo hagan sin miedo, con fuerza, con coraje y con mucha valentía”. Ángeles Marcos ha asegurado que recibir el reconocimiento de Únicas 2026 supone para ella “un gran orgullo y honor”.