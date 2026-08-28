Torrevieja adjudica la redacción del proyecto y la dirección de obra de los caminos seguros de los colegios Acequión e Inmaculada

El recorrido, de aproximadamente 800 metros, discurrirá por las calles Urbano Arregui, Ciudad de Barcelona, Bilbao, Policarpo y José Hurtado Romero, así como por la avenida Diego Ramírez Pastor. Además, se enlazará con la senda ciclable procedente de La Veleta que atraviesa los barrios de El Acequión y San Roque.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja también ha aprobado los pliegos de la contratación para la activación sociocultural de los barrios de San Roque y El Acequión. El objetivo es definir un programa social y cultural colaborativo desarrollado por las entidades locales mediante actividades subvencionadas por los fondos europeos FEDER.

El contrato, enmarcado en el plan EDIL del Plan de Actuación Integrado de Torrevieja (PAI), cuenta con un plazo de ejecución de 48 meses y un presupuesto base de licitación superior a los 160.000€.

La empresa adjudicataria deberá identificar el ecosistema cultural de Torrevieja, prestando especial atención a los barrios de El Acequión y San Roque, y tendrá como finalidad construir vínculos entre agentes que habitualmente no colaboran, fomentando iniciativas compartidas y la participación de diferentes colectivos en la actividad sociocultural de los barrios.