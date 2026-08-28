NOTICIAS MEDIODÍA 28/08/2026

Torrevieja adjudica la redacción del proyecto y la dirección de obra de los caminos seguros de los colegios Acequión e Inmaculada

🛣️El contrato, cofinanciado por los fondos europeos FEDER, contempla ampliar aceras, mejorar los cruces, eliminar barreras arquitectónicas e incorporar una banda vegetal que proteja del tráfico y mejore la climatización

👉La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja también ha aprobado los pliegos de la contratación para la activación sociocultural de los barrios de San Roque y El Acequión

Onda Cero Vega Baja

Torrevieja |

El recorrido, de aproximadamente 800 metros, discurrirá por las calles Urbano Arregui, Ciudad de Barcelona, Bilbao, Policarpo y José Hurtado Romero, así como por la avenida Diego Ramírez Pastor. Además, se enlazará con la senda ciclable procedente de La Veleta que atraviesa los barrios de El Acequión y San Roque.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja también ha aprobado los pliegos de la contratación para la activación sociocultural de los barrios de San Roque y El Acequión. El objetivo es definir un programa social y cultural colaborativo desarrollado por las entidades locales mediante actividades subvencionadas por los fondos europeos FEDER.

El contrato, enmarcado en el plan EDIL del Plan de Actuación Integrado de Torrevieja (PAI), cuenta con un plazo de ejecución de 48 meses y un presupuesto base de licitación superior a los 160.000€.

La empresa adjudicataria deberá identificar el ecosistema cultural de Torrevieja, prestando especial atención a los barrios de El Acequión y San Roque, y tendrá como finalidad construir vínculos entre agentes que habitualmente no colaboran, fomentando iniciativas compartidas y la participación de diferentes colectivos en la actividad sociocultural de los barrios.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid