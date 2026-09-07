Torrevieja inicia el nuevo curso escolar con 17.000 estudiantes y una decena de programas educativos municipales

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja, Ricardo Recuero, ha presentado los principales datos, actuaciones, programas y novedades del curso escolar 2026/2027, que comenzará el próximo miércoles, 9 de septiembre, con un total de 17.002 alumnos escolarizados en el municipio.

Ricardo Recuero ha destacado que Torrevieja afronta el inicio del nuevo curso “con una comunidad educativa que continúa creciendo a un ritmo exponencial y con una planificación municipal centrada en atender las necesidades de las familias, mejorar las infraestructuras y ofrecer programas que complementen la formación académica del alumnado”.

El curso finalizará el 18 de junio de 2027 para las enseñanzas de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional, Bachillerato y ciclos formativos. Los tres días no lectivos de carácter local serán el 7 de diciembre de 2026, el 8 de febrero de 2027 y el 3 de mayo de 2027.

MÁS DE 17.000 ESTUDIANTES EN EL MUNICIPIO

Torrevieja cuenta este curso con 17.002 estudiantes, desde Infantil de 2 años hasta las enseñanzas del Conservatorio. Por etapas y enseñanzas, la distribución del alumnado es la siguiente:

Infantil de 2 años: 107 alumnos.

Infantil de 3 a 5 años: 2.107 alumnos.

Educación Primaria: 5.904 alumnos.

Educación Secundaria Obligatoria: 4.151 alumnos.

Bachillerato: 1.068 alumnos.

Formación Profesional: 1.010 alumnos.

Formación de Personas Adultas: 862 alumnos.

Escuela Oficial de Idiomas: 1.535 alumnos.

Conservatorio: 258 alumnos.

El concejal de Educación ha señalado que estas cifras “reflejan la dimensión que ha alcanzado el sistema educativo de Torrevieja y la necesidad de continuar reclamando y desarrollando nuevas infraestructuras y recursos adaptados al enorme crecimiento de la población escolar”.

ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

El Ayuntamiento de Torrevieja continúa trabajando en diferentes actuaciones destinadas a modernizar, ampliar y mejorar las instalaciones educativas del municipio.

Entre los principales proyectos se encuentra la obra de reforma del CEIP Virgen del Carmen, cuyo procedimiento de licitación ya se encuentra en marcha. Asimismo, está en ejecución la redacción del proyecto del IES Las Lagunas, una actuación necesaria para acometer la reforma y adecuación integral de este centro educativo. Por otra parte, el Ayuntamiento prevé recibir en las próximas semanas la delegación de competencias para el Colegio Maestro Lafuente, lo que permitirá continuar avanzando en la tramitación de esta nueva infraestructura educativa.

10 LÍNEAS DE TRABAJO PARA EL CURSO 2026/2027

La Concejalía de Educación desarrollará durante el curso una decena de programas y proyectos dirigidos a atender las necesidades académicas, sociales, emocionales y formativas de la comunidad educativa. La primera de estas líneas es el PROGRAMA MUNICIPAL CONTRA EL ABSENTISMO ESCOLAR, centrado en la detección, prevención y acompañamiento de los menores y sus familias, con el objetivo de reducir los índices de absentismo en la localidad. Este programa se desarrolla de manera coordinada entre las áreas de Educación y Servicios Sociales.

También continuará el trabajo del EQUIPO DE MENORES, coordinado por las concejalías de Educación, Emergencias y Sanidad para atender las necesidades de la comunidad educativa desde una perspectiva multidisciplinar. En materia de SALUD MENTAL, se reforzará la coordinación con el área de Sanidad para prevenir, sensibilizar, detectar necesidades y actuar ante situaciones que afecten al bienestar emocional del alumnado.

Otra de las propuestas será “EL COLE EN EL MAR”, que permitirá al alumnado de cuarto curso participar en clases deportivas y actividades náuticas en las instalaciones marítimas de la ciudad. A esta iniciativa se suma “EL TIEMPO EN EL COLE”, desarrollado en colaboración con el Proyecto Mastral mediante un convenio para impartir clases, talleres y actividades relacionadas con la meteorología, la astronomía y el desarrollo sostenible. Asimismo, el convenio con AGAMED permitirá poner en marcha actividades enmarcadas en la Agenda 2030 a través de PROYECTOS DE GESTIÓN SOSTENIBLE Y SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

PREVENCIÓN DEL ACOSO Y APOYO A LAS FAMILIAS

Durante el curso se desarrollará también el proyecto contra el acoso escolar “NO TE CALLES…”, un programa de prevención y orientación educativa dirigido a sensibilizar al alumnado, facilitar la detección temprana y ofrecer herramientas para actuar ante posibles situaciones de acoso.

La programación municipal incluye igualmente los PREMIOS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA, destinados a reconocer el esfuerzo y los mejores expedientes del alumnado de Torrevieja.

Además, el 6 de marzo de 2027 se celebrará una nueva edición del CONGRESO REINVENTAR LA EDUCACIÓN, una cita destinada a compartir experiencias, metodologías y propuestas de innovación educativa.

La décima línea de trabajo será la ESCUELA DE FAMILIAS, que ofrecerá formación, orientación y acompañamiento a padres y madres en diferentes cuestiones relacionadas con la educación, la convivencia y el desarrollo de sus hijos.

Entre los proyectos que ya se encuentran en marcha destacan la naturalización de los centros escolares, la creación de zonas de sombra en los patios y el desarrollo de caminos escolares seguros. Estas actuaciones tienen como finalidad mejorar la calidad de los espacios educativos, incrementar las zonas verdes, adaptar los patios a las condiciones climáticas y favorecer unos desplazamientos más seguros y sostenibles para el alumnado y sus familias.

CUATRO LÍNEAS MUNICIPALES DE AYUDAS AL ESTUDIO

El Ayuntamiento mantendrá durante el curso 2026/2027 cuatro grandes convocatorias de apoyo económico a estudiantes y familias. La primera está dirigida a jóvenes universitarios de Torrevieja que cursan estudios superiores, especialmente para contribuir a sufragar los gastos derivados de estudiar fuera del municipio. También se convocarán las ayudas vinculadas a los Premios a la Excelencia Académica, como reconocimiento al alumnado que haya obtenido los mejores expedientes académicos.

La tercera línea corresponde a las ayudas al transporte escolar, destinadas a apoyar a las familias en los desplazamientos diarios hasta los centros educativos. Por último, el Ayuntamiento ofrecerá ayudas directas para libros y material escolar, con el objetivo de reducir el gasto que afrontan las familias al comienzo del curso.

EL AUTOBÚS URBANO CONECTA LOS BARRIOS CON LOS INSTITUTOS

Una de las principales novedades relacionadas con la movilidad escolar es la conexión mediante el nuevo servicio de autobús urbano de los diferentes barrios de Torrevieja con los centros de Educación Secundaria. Un total de seis líneas urbanas ofrecen salidas escolares y conectan con los siete centros de Secundaria del municipio. Las expediciones de mañana están ajustadas a los horarios de entrada de los institutos y parten entre las 7:00 y las 7:58 horas.