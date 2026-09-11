El Orihuela CF y el SC Torrevieja buscan estrenarse ante su afición con otra victoria

El fútbol de la Vega Baja vivirá este domingo una jornada especialmente esperada con el estreno liguero como locales del Orihuela CF y del Sporting Costablanca Torrevieja. Ambos equipos llegan a sus respectivos encuentros después de comenzar la temporada con una victoria a domicilio y buscarán prolongar ese buen arranque ante sus aficionados.

En Segunda Federación, el Orihuela CF recibirá este domingo a las 19:00 horas en el estadio municipal de Los Arcos al Lorca Deportiva, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo 3. El conjunto escorpión llega con tres puntos después de imponerse por 1-2 al Real Murcia Imperial en la primera jornada, resultado que le sitúa entre los equipos que comenzaron el campeonato con victoria.

El equipo dirigido por René Martínez afronta así su primer compromiso oficial en Los Arcos esta temporada con el objetivo de mantener las buenas sensaciones mostradas en su estreno. El Orihuela forma parte esta campaña de un grupo 3 de Segunda Federación con presencia de equipos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

Enfrente estará un Lorca Deportiva que también sumó en la primera jornada, aunque en su caso tuvo que conformarse con un empate (1-1) frente al Elche Ilicitano en el Francisco Artés Carrasco. El conjunto lorquino llega, por tanto, con un punto y tratará de asaltar Los Arcos para estrenar su casillero de victorias.

El encuentro ha despertado además expectación entre la afición oriolana, con las entradas para el partido apareciendo como agotadas en el portal oficial de venta consultado. Las puertas del estadio se abrirán a las 18:00 horas y el encuentro comenzará a las 19:00.

El SC Torrevieja quiere mantener el impulso del ascenso

Unas horas antes, a las 11:30 horas, el Sporting Costablanca Torrevieja abrirá las puertas del estadio Nelson Mandela para recibir a la UD Vall de Uxó, en la segunda jornada de Tercera Federación.

El conjunto torrevejense también llegará al encuentro con tres puntos después de protagonizar un buen estreno a domicilio. El pasado fin de semana se impuso por 1-2 al Hércules B, un resultado que le permite comenzar la temporada en la zona alta de la clasificación.

El equipo dirigido por Diego Piquero buscará ahora trasladar ese buen inicio a su feudo y brindar a su afición la primera victoria de la temporada en el Nelson Mandela. El Sporting afronta su regreso a la competición después del ascenso conseguido la pasada campaña y encara el nuevo curso con la intención de consolidarse en la categoría.

Su rival, la UD Vall de Uxó, tampoco perdió en la jornada inaugural, ya que empató sin goles ante el CD Utiel. De esta forma, ambos equipos llegan invictos al primer enfrentamiento de la temporada.

El duelo está fijado para las 11:30 horas del domingo 13 de septiembre en el estadio Nelson Mandela, por lo que la afición torrevejense tendrá una nueva oportunidad de acompañar al equipo en su estreno liguero como local.

Así, Orihuela CF y SC Torrevieja afrontan una jornada con un mismo objetivo: hacer valer ante sus respectivas aficiones los triunfos logrados en la primera jornada y comenzar a convertir sus estadios en un fortín. Dos citas separadas por apenas unas horas y que permitirán disfrutar en la Vega Baja de los primeros partidos de liga como locales de sus dos principales representantes en las categorías nacionales.