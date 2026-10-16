El Orihuela CF busca frenar su crisis en Mallorca con René Martínez bajo presión

Los equipos de fútbol de la Vega Baja afrontan un nuevo fin de semana de competición con varios encuentros importantes en Segunda Federación, Tercera Federación y Lliga Comunitat. La principal atención estará puesta en el Orihuela CF, que necesita recuperar sensaciones y resultados en su visita al Mallorca B, en un momento delicado para el equipo dirigido por René Martínez.

El entrenador oriolano reconoce que la plantilla atraviesa dificultades físicas, aunque descarta utilizar las bajas como excusa y reclama una respuesta inmediata para acabar con la mala dinámica. Por su parte, el Sporting Costa Blanca Torrevieja tendrá una exigente prueba a domicilio frente al Atlético Levante, mientras que los tres representantes comarcales de Lliga Comunitat buscarán sumar puntos en sus respectivos compromisos.

El Orihuela CF necesita reaccionar ante el Mallorca B

El Orihuela CF visita este domingo, a las 12.00 horas, al Mallorca B en un encuentro importante para el futuro inmediato del conjunto escorpión. El filial mallorquinista, recién ascendido, ocupa la decimotercera posición con seis puntos, uno menos que el Orihuela, que es duodécimo con siete.

La igualdad entre ambos equipos convierte el enfrentamiento en una cita relevante para la lucha por la permanencia. Una derrota podría acercar todavía más al Orihuela a los puestos de descenso, mientras que una victoria permitiría al conjunto de René Martínez romper su mala racha y recuperar confianza.

El equipo oriolano acumula tres derrotas consecutivas y cuatro jornadas sin ganar, con un empate y tres partidos perdidos en ese periodo. Además, ha encajado once goles en las tres últimas jornadas de Liga y trece si se amplía el balance a los cuatro encuentros más recientes.

La fragilidad defensiva y las dificultades para mantener la intensidad durante los partidos son dos de los aspectos que el equipo necesita corregir cuanto antes. El propio René Martínez ha reconocido que la plantilla no atraviesa su mejor momento físico y que las numerosas ausencias están condicionando el rendimiento colectivo.

"Creo que el equipo está en un momento malo físicamente. Creo que el equipo está mermado, que no disponemos de la gran mayoría de los jugadores", admite el técnico, que considera necesario analizar qué está fallando tanto desde el cuerpo técnico como desde el propio vestuario. Martínez también rechaza que el desgaste acumulado pueda servir como justificación para los últimos resultados, pese a la exigencia de los partidos disputados en la Copa Federación. "El equipo tiene que tener la capacidad de sostener durante los 90 minutos la intensidad", subraya el entrenador, que insiste en que los futbolistas disponibles deben asumir la responsabilidad de competir al máximo nivel.

En este sentido, el preparador oriolano confía en que los jugadores que están en condiciones de participar den un paso adelante para cubrir las ausencias. Aunque espera recuperar efectivos en las próximas semanas, su prioridad pasa por resolver la situación inmediata y centrarse exclusivamente en el partido de Mallorca. "Lo que tiene que servir es de aliciente y que los que estemos defendamos a los que no pueden ayudar en el campo a día de hoy", señala.

René Martínez destaca el potencial ofensivo del Mallorca B

El entrenador del Orihuela también ha analizado las características de su próximo rival, un Mallorca B al que considera un equipo atrevido, con calidad y capacidad para llevar la iniciativa. El filial balear llega al encuentro con una dinámica positiva desde la pasada temporada, marcada por el ascenso, y apuesta por jugar en campo contrario, asociarse por dentro y buscar situaciones de uno contra uno con sus extremos. "Es un equipo que viene de una dinámica muy positiva desde la temporada pasada, con ese ascenso, con jugadores con mucha calidad, que es valiente, que es atrevido, que trata de jugar en campo contrario", explica Martínez.

El técnico considera que el Orihuela deberá aprovechar su experiencia para neutralizar las virtudes del conjunto mallorquinista y llevar el encuentro al terreno que más le interese. El objetivo es claro: regresar a casa con tres puntos que permitan cortar la mala dinámica. La exigencia del partido va más allá de ofrecer una buena imagen. Para René Martínez, el equipo debe competir con la máxima intensidad durante los 90 minutos, independientemente de que su juego sea más o menos brillante. "La intensidad tiene que ser tan alta que el partido tiene que acabar con victoria para el Orihuela y que los tres puntos vengan para casa y acabar ya con la racha", afirma el entrenador.

El desplazamiento a Mallorca se presenta, por tanto, como una prueba de carácter para un Orihuela que necesita frenar la sangría de goles, recuperar solidez y evitar que la crisis de resultados se agrave.

El Sporting Costa Blanca Torrevieja visita al Atlético Levante

En Tercera Federación, el Sporting Costa Blanca Torrevieja afronta este sábado una salida exigente frente al Atlético Levante. El partido se disputará a las 12.00 horas en Valencia. El conjunto salinero ocupa la undécima posición de la clasificación con siete puntos, mientras que su rival es cuarto con diez y se encuentra en puestos de ascenso.

La diferencia clasificatoria y el potencial del filial levantinista anticipan un compromiso complicado para el Torrevieja, que tratará de sumar fuera de casa para mejorar su situación y mantener la regularidad en este inicio de temporada.

Thader, Redován y Almoradí afrontan una nueva jornada de Lliga Comunitat

La jornada del fin de semana se completa con los encuentros de los tres representantes de la Vega Baja en el grupo sur de Lliga Comunitat. El domingo a las 11.30 horas se disputarán dos partidos con presencia comarcal. El FB Redován recibirá al Independiente de Alicante, mientras que el CD Thader jugará en casa frente al Rayo Ibense. El tercer compromiso llegará por la tarde, a las 17.30 horas, cuando el CD Almoradí visite al Alzira.

En la clasificación, el Thader es el equipo mejor situado de la comarca, séptimo con nueve puntos. El Redován ocupa la novena posición, también con nueve puntos, mientras que el Almoradí es decimotercero con cinco. Los tres conjuntos buscarán aprovechar esta nueva jornada para mejorar sus registros y avanzar en una competición que continúa ofreciendo oportunidades para escalar posiciones.

Con todos estos encuentros, el fútbol de la Vega Baja afronta un fin de semana marcado especialmente por la necesidad del Orihuela CF de reaccionar en Mallorca, donde el conjunto escorpión tiene una oportunidad importante para poner fin a su mala racha y alejar los fantasmas del descenso.