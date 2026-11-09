El Orihuela CF frena al UCAM Murcia en Los Arcos y el Torrevieja se hunde tras dejar escapar un 2-0

El Orihuela CF consiguió un punto ante uno de los equipos más fuertes de la categoría, mientras que el Sporting Costablanca Torrevieja sufrió una dolorosa derrota en casa. Así se saldó el fin de semana para los dos representantes de la Vega Baja en Segunda y Tercera Federación.

En Segunda Federación, el Orihuela CF empató a cero frente al UCAM Murcia en el estadio de Los Arcos. Los de René Martínez firmaron un encuentro muy igualado ante el entonces líder de la competición, al que no se le notó su superioridad en la clasificación.

El conjunto oriolano incluso mejoró su propuesta futbolística durante la segunda parte, con más posesión e iniciativa. Además, llegó a marcar un gol que fue anulado por fuera de juego en una acción muy protestada por los locales. El UCAM también dispuso de ocasiones claras, pero se encontró con un destacado Iván Buigues, que realizó tres intervenciones de mucho mérito.

El entrenador del Orihuela, René Martínez, lamentó que su equipo no pudiera quedarse con los tres puntos y cuestionó la decisión arbitral en el gol anulado. ELos tres puntos se tendrían que haber quedado en Los Arcos y es una lástima que hoy no podamos sumar de tres", afirmó.

Sobre la jugada polémica, el técnico explicó que, desde su posición, no apreciaba fuera de juego y que el jugador oriolano llegaba desde segunda línea. Martínez también destacó la evolución del equipo: "En cuanto a juego vuelve a crecer, se vuelve a parecer a ese equipo de las primeras jornadas".

El entrenador tuvo palabras de reconocimiento para Iván Buigues, especialmente por sus intervenciones ante las ocasiones del UCAM: "Las tres ocasiones que tuvo el UCAM en la segunda parte las solventó con un nivel increíble".

Con este empate, el Orihuela CF termina la jornada en la duodécima posición con 13 puntos, mientras que el UCAM Murcia baja al segundo puesto con 19.

Peor suerte tuvo el Sporting Costablanca Torrevieja en Tercera Federación. El conjunto salinero perdió por 2-3 frente al Crevillente Deportivo en un encuentro que tenía encarrilado, después de adelantarse por 2-0 con goles de Ismael, en el minuto 18, y Johan, en el 23.

Sin embargo, Lozano recortó distancias apenas dos minutos después y el Crevillente terminó completando la remontada en el tramo final. Hinojosa marcó el empate en el minuto 82 y volvió a aparecer en el 95 para establecer el definitivo 2-3.

Una derrota especialmente dolorosa para el equipo torrevejense, que se queda en la decimosexta posición con ocho puntos y entra en puestos de descenso.