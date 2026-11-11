Huelga general 11N bajo el lema 'Salarios, vivienda y precios': incidencias, seguimiento y reivindicaciones en la Vega Baja

Donde más se nota el paro general en nuestra comarca es en la Educación, aunque también algunos comercios, sobre todo cadenas nacionales, han bajado hoy la persiana. En la Vega Baja se han convocado a mediodía concentraciones a las puertas de los ayuntamientos de Orihuela y Torrevieja. En la ciudad de la sal una ruidosa protesta ha reunido a más de 500 personas en la plaza de la Constitución, protagonizada sobre todo por profesores y alumnos, pero también pensionistas y jóvenes, muchos jóvenes que toman hoy el relevo en las calles. Antonia Martínez, representante de CCOO en Torrevieja, ha puesto el énfasis en los principales motivos de esta huelga, al tiempo que alerta del deterioro de los servicios públicos y que de un plumazo podemos perder los derechos conquistados.

Beatriz Borderieux, de la permanente del STEPV en la Vega Baja, también ha resumido los motivos de esta huelga general. La representante sindical ha explicado, en torno al asunto de la vivienda, que la Vega Baja y Torrevieja son unos tristes paradigmas: los profesores interinos que vienen aquí a enseñar a nuestros hijos no encuentran alquileres asequibles, con situaciones rocambolescas cuando llega el mes de junio. Lamenta que nuestra comarca, la tercera más poblada de toda la región, no reciba las inversiones que merece.

Por último, Beatriz Borderieux ha hecho un llamamiento a la unión de la sociedad y a los políticos en cuanto a las carencias en infraestructuras y a la necesidad de enfocar los recursos no sólo al turismo, sino a la ciudadanía de a pie, con dificultades crecientes.

Esta tarde, a partir de las 18 horas, habrá manifestaciones en Elche, con salida desde la Plaza de las Chimeneas y recorrido hasta la plaza del Baix, y en Alicante, con salida desde las escaleras del IES Jorge Juan y recorrido hasta La Explanada. Así lo ha destacado Vicente, profesor del IES Las Lagunas, quien ha reivindicado educación pública y de calidad y unión de toda la sociedad.

'Una huelga general para vivir mejor'. Así titula el sindicato CCOO su manifiesto con motivo de la huelga general. Y dice así textualmente:

Tener un empleo y cobrar un sueldo ya no garantiza llegar a fin de mes, acceder a un hogar digno ni proyectar un futuro con estabilidad. Sin estas condiciones esenciales para avanzar en igualdad, el esfuerzo de la clase trabajadora pierde valor ante el encarecimiento descontrolado del alquiler, las hipotecas, la cesta de la compra y los suministros básicos.

No estamos ante un problema individual, sino ante una injusticia colectiva alimentada por la avaricia inmobiliaria y por unas patronales que engordan beneficios récord a costa de nuestros salarios y de la inflación. La huelga general es la respuesta colectiva para transformar la incertidumbre en derechos. Esta convocatoria es la continuidad del camino que el sindicato lleva sosteniendo en las empresas y en las calles. El 11 de noviembre paramos para exigir:

● Salarios dignos y control de precios: desbloquear la negociación colectiva, subir las retribuciones y regular el coste de la cesta de la compra y los bienes esenciales para frenar la pérdida de poder adquisitivo.

● Vivienda como derecho y no como negocio: topar el precio de los alquileres en zonas tensionadas, poner freno a la turistificación y la especulación inmobiliaria, movilizar las viviendas vacías de grandes tenedores y ampliar la oferta de vivienda pública asequible.

● Tiempo de vida: reducir la jornada laboral sin pérdida salarial, erradicar el fraude horario, atajar la siniestralidad, garantizando que nadie se deje la salud física o mental en su puesto, y transformar el sistema de cuidados.

● Blindaje de los servicios públicos en el País Valencià: invertir de forma urgente en la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos, garantizando una gestión directa y acabando con las privatizaciones y las listas de espera.

Manifestaciones esta tarde

Esta tarde tarde, a partir de las 18 horas, habrá manifestaciones en Elche, con salida desde la Plaza de las Chimeneas y recorrido hasta la plaza del Baix, y en Alicante, con salida desde las escaleras del IES Jorge Juan y recorrido hasta La Explanada.

Servicios mínimos en el transporte urbano municipal de Torrevieja

Con motivo de la huelga general este 11N, el Ayuntamiento de Torrevieja ha establecido servicios mínimos en el transporte urbano municipal para garantizar la movilidad de los usuarios y el acceso a servicios esenciales. Durante las franjas de mayor demanda, de 13:30 a 15:30 horas y de 18:30 a 21:00 horas, funciona el 80 % de los servicios habituales, mientras que en el resto de la jornada se prestará el 70 % de los trayectos programados.

Además, permanecen abiertas las oficinas de atención al usuario de la calle Patricio Pérez y de La Mata, ambas en horario hasta las 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Desde la concejalía de Transportes se recomienda planificar los desplazamientos con antelación y consultar los canales oficiales ante posibles incidencias, al tiempo que el Consistorio subraya que estas medidas buscan compatibilizar el derecho de huelga con la prestación de un servicio público esencial.