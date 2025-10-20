Los actores valencianos, en defensa de los niños de Gaza: "Sigamos levantándonos"

La Asociación de Actores y Actrices Profesionales Valencianos (AAPV) se ha concentrado este lunes, veinte de octubre, en el centro de València para denunciar la emergencia humanitaria que atraviesa la Franja de Gaza a día de hoy. La entidad ha puesto el foco en la infancia gazatí con un manifiesto que ha incluido la lectura de los nombres de cada uno de los niños y niñas muertos en el marco del conflicto.

"Deberían estar dibujando y soñando", han reivindicado los actores y las actrices valencianas en esta concentración, que ha tenido lugar, más concretamente, en la Plaça del Col·legi del Patriarca. "Los misiles deberían ser sustituidos por cometas", típicas, han dicho en dicho manifiesto, entre los niños de la Franja de Gaza.

"Es muy duro pensar que todos y cada uno de los nombres que hemos leído son personas que ya no tienen ningún tipo de futuro. Por eso, necesitamos, súper urgentemente, que sigamos levantándonos para que los pocos que quedan puedan tener futuro y esperanza. Es lo mínimo", han defendido en su manifiesto.

La Asociación de Actores y Actrices Profesionales Valencianos (AAPV) señala a Israel y pide tanto al Gobierno como a la Unión Europea que garanticen el cumplimiento de los Derechos Humanos y de la infancia en Oriente Próximo.