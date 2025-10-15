Compromís afea al PP un comentario a Bordera, que fue en la Flotilla: "Qué gordito has salido de Auschwitz"

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha acusado este miércoles al diputado del Partido Popular Manuel Pérez Fenoll de decirle "qué gordito has salido de Aushwitz" a Juan Bordera, parlamentario de la coalición y activista que participó en la Flotilla Global Sumud.

Baldoví ha explicado que la frase se ha podido escuchar al inicio del pleno, el primero tras el regreso de Bordera tras ser liberado por Israel. "Esto muestra la catadura moral de algunos diputados del PP", ha afirmado Baldoví, al tiempo que ha calificado lo sucedido de "falta absoluta de humanidad".

La portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, ha pedido la palabra tras el comentario "por una cuestión de respeto y también de humanidad", aunque la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, no se la ha dado.

Preguntado al respecto, el síndic del PP, Juan Francisco Pérez Llorca, ha señalado que no estaba en el hemiciclo en ese momento y no ha oído el comentario, pero ha considerado que hay un acuerdo de paz y cualquier persona que sea "medio responsable" lo que tiene que hacer es "no agitar la calle" y conseguir entre todos que ese acuerdo sea duradero.

"Yo no entro a los dimes y diretes, porque me da vergüenza que quieran hacer noticia de este tipo de comentarios, cuando la sociedad está en otras cuestiones", ha señalado Pérez, quien ha añadido que no va a rebajarse a "esos niveles que son vergonzosos para la sociedad" y que no le gusta la "sobreactuación de la izquierda en el tema de Palestina".