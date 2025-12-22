LOTERÍA

El 78477, cuarto premio, se asoma a València, Alaquàs y Mislata

Cada una de estas administraciones valencianas han repartido una serie, dotada con 200.000 euros

Comprueba el número del Gordo de la Lotería de Navidad 2025

ondacero.es

València |

Un hombre mete las bolas con los premios en el bombo de la lotería durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real. - | Eduardo Parra - Europa Press

El número 78.477 ha resultado agraciado con el primero de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie. El número --cantado a las 09.53 horas en el séptimo alambre de la segunda tabla-- está muy repartido, ya que ha 'regado' nueve provincias, y ha 'tocado' con la fortuna a València, Alaquàs y Mislata.

En concreto, cada una de estas administraciones valencianas han repartido una serie, dotada con 200.000 euros. Se trata de la de Padre Vicent, 1, en València; Blanco Ibáñez, 59, en Alaquàs; y Poeta Miguel Hernández, 9, en Mislata.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.

