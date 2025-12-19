DISPOSITIVO NAVIDAD

La Policía Nacional reforzará la seguridad en València para prevenir robos en las fiestas navideñas

Tal y como ha detallado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana Pilar Bernabé se repartirán guías para informar a la ciudadanía de los pasos a seguir ante robos o estafas.

Amparo Sánchez

València |

Bernabé junto a la Policía Nacional han visitado algunos comercios.
Bernabé junto a la Policía Nacional han visitado algunos comercios. | Delegación Gobierno CV

Un total de 2.000 efectivos de la Policía Nacional garantizarán la seguridad durante las fiestas navideñas en València. El operativo prestará especial atención a las zonas comerciales de mayor afluencia y a las infraestructuras de transporte público.

Con motivo de las fiestas navideñas habrá un refuerzo operativo de 500 efectivos, que se sumarán a los efectivos habituales. Aunque la criminalidad en la ciudad de València se ha reducido la delegada asegura que se han incrementado los casos de ciberdelincuencia por lo que es necesario incrementar la prevención.

Los comerciantes agradecen el refuerzo en el dispositivo de seguridad en estas fechas en la que se incrementan los riesgos de robos, pequeños hurtos e incluso estafas. Según Carmen Palop, vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia, es preocupante el incremento de los delitos tecnológicos. Reclama que se legisle y que se puedan emplear cámaras para favorecer la labor de la policía de calle que podría actuar más fácilmente.

