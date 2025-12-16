La jueza de la dana acuerda un careo entre Salomé Pradas y el exjefe de gabinete de Mazón

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que dejó 230 muertos en la provincia de Valencia y daños materiales millonarios ha acordado celebrar un careo entre la exconsellera de Emergencias investigada, Salomé Pradas, y José Manuel Cuenca, el que fuera jefe de gabinete del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón.

Así lo ha decidido en un auto de este martes, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el que estima la petición de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià y de una particular, aunque aún no ha fijado fecha para la celebración.

"Dilucidar o no la coherencia de sus manifestaciones con los medios de prueba aportados al proceso se ha de efectuar en sede judicial y precisamente a través del careo, en este caso contrastando las manifestaciones de la investigada con la del testigo, en aspectos absolutamente esenciales de la investigación", precisa la magistrada.

En este sentido, recuerda que la Audiencia de Valencia ya estableció en un auto que el entonces jefe del Consell "ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana" y "puede impartir instrucciones a los miembros del Consell", conforme al artículo 12 de la Ley 5/1983.