Salomé Pradas rompe a llorar y pide perdón a las víctimas de la dana por no "haber podido hacer más": "Lo llevaré toda la vida conmigo"

La ex consellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana, responsable de Emergencias durante la dana de 2024, Salomé Pradas, ha comparecido en el Congreso en la comisión de investigación de la dana y ha protagonizado un momento especialmente tenso durante el turno de preguntas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Pradas, que previamente había hecho el anuncio de que se acogía a su derecho a no contestar a las preguntas de los comisionados por estar imputada en la causa que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, sí ha aprovechado para pedir disculpas a las víctimas después de que Rufián le preguntara si quería aprovechar su comparecencia para hacerlo.

"Pido disculpas a las víctimas por no haber podido hacer más, como lo dije en el juzgado y está en las consideraciones (que ha repartido a los comisionados). Por supuesto que pido disculpas por no haber podido hacer más; es algo que llevaré toda la vida conmigo, ha manifestado entre lágrimas.

Pradas ha intentado al inicio de la comparecencia leer unas consideraciones para que, según ha dicho, las tengan en cuenta los comisionados a la hora de elaborar las conclusiones de la comisión, pero la presidenta de este órgano, la socialista Carmen Martínez Ramírez, le ha dicho que no podía dar lectura al papel que tenía preparado porque el formato de la comisión es de pregunta-respuesta. Eso sí, ha recogido el texto y se ha comprometido a hacerlo llegar a los grupos parlamentarios.

Rufián le entrega una cuerda

También se ha emocionado la ex consellera de Emergencias cuando minutos antes Rufián le ha acusado de "no tener corazón" por no contestar a las preguntas para saber la verdad de lo ocurrido hace un año y le ha entregado una cuerda de la que se agarró una niña de origen chino que murió en la dana y que los familiares de las víctimas le hicieron llegar para que se la entregara al expresidente valenciano Carlos Mazón. Como se le olvidó dársela a Mazón, Rufián se la ha entregado personalmente a Pradas, momento en el que ella ha comenzado a llorar.

"Esta es una cuerda que cogía una niña china que, por culpa de que la alerta estaba mal redactada, su familia se quedó en el bar que regentaban, y esta cuerda era lo que le impedía que el agua le arrastrara. A mí se me olvidó darle a su exjefe, el miserable, al psicópata y a inútil de Mazón esto", ha explicado Rufián.

Rufián ha detallado que esa niña murió a las 21.00 horas aproximadamente y que "el gran pecado" de Pradas fue esperar que el "máximo responsable de su gobierno hubiera estado donde tenía que estar".

Para terminar, Rufián ha augurado que Pradas "se va a comer un marrón que no le toca" y "cuando esté a punto de entrar en la cárcel" y dirá que quizá pudo "decir y hacer mucho más".

"Muchísima gente lo que no entiende es que muchos de ustedes estaban en esa sala esperando a un tipo que se estaba tomando copas sabiendo perfectamente que la gente moría", ha destacado y, en el caso de Pradas ha resaltado que era "la más consciente de cuantos inconscientes e inútiles había ahí".

De ahí que Rufián entienda que Pradas ha escogido mal su camino y le ha deseado suerte porque "la va a necesitar".