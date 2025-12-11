SUCESOS

Hallan el cadáver de un sintecho de 21 años en pleno centro de València

La Policía Científica de la Policía Nacional ha confirmado que el cuerpo del joven presentaba restos de vómito pero en principio no hay indicios de criminalidad

EFE

Valencia |

Vista general de la "casa" de un sin techo en un descampado de la ciudad de Valencia, cuando ya son dos los indigentes muertos en las últimas 48 horas y en las que no descarta la incidencia del frío como causa determinante.
Vista general de la "casa" de un sin techo en un descampado de la ciudad de Valencia, cuando ya son dos los indigentes muertos en las últimas 48 horas y en las que no descarta la incidencia del frío como causa determinante. | EFE/Kai Försterling

El cadáver de un joven sintecho, de 21 años, ha sido hallado este jueves en una calle en pleno centro de València, sin indicios de criminalidad, según ha informado a EFE la Policía Nacional.

Según han relatado las fuentes, la Policía Local de València les ha notificado que sobre las 8.30 horas de este jueves había aparecido el cadáver de un joven de 21 años, que al parecer es un sintecho, en la calle Marqués de Sotelo.

Hasta el lugar de los hechos, se ha desplazado la Policía Científica de la Policía Nacional y, según han indicado las fuentes, "el cuerpo presentaba restos de vómito pero en principio no hay indicios de criminalidad", y sobre las 9.30 horas se ha producido el levantamiento del cadáver.

