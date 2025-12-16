Catalá concede casi mil ‘cheques bebé’ de 300 euros a los recién nacidos en València durante el primer año de vigencia de la ayuda

LEER MÁS València dará una ayuda de 300 euros por cada recién nacido

El Ayuntamiento de València ha concedido cerca de mil ‘cheques bebé’ de 300 euros durante el primer año de funcionamiento de esta ayuda que pretende ayudar a la conciliación familiar, así como a afrontar los gastos que supone el nacimiento de un hijo. La cifra no llega a cubrir la quinta parte de los más de cinco mil nacimientos anuales que ha habido en la ciudad en los últimos años, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La creación del ‘cheque bebé’ fue una de las medidas anunciadas por la alcaldesa, María José Catalá, en el debate sobre el estado de la ciudad de 2024. Durante este primer año se han presentado casi tres mil instancias, de las que se han concedido 956 y denegado 326, según los datos facilitados a Onda Cero por el gobierno local. El resto de solicitudes -alrededor de 1.700- están todavía en vía de estudio.

De acuerdo con esas cifras, el Ayuntamiento apenas ha gastado 300.000 euros de la partida total reservada para esta ayuda, que es de 1,5 millones. No obstante, dado que el plazo de presentación expira el 2 de marzo de 2026, aún podrían seguirse registrando nuevas solicitudes y concesiones. El pasado mes de octubre el gobierno local anunció que la cuantía del ‘cheque bebé’ aumentará en 2026 a 400 euros, si bien el presupuesto para cubrir la convocatoria se mantendrá en 1,5 millones.

La ayuda se concede también en el caso de una adopción o una acogida de un menor. Eso sí, al menos uno de los progenitores debe haber estado empadronado durante 4 años en València.

La solicitud se puede presentar de forma presencial en las oficinas del Ayuntamiento de la Casa Consistorial o de Tabacalera, o bien través de la sede electrónica en la web municipal (www.valencia.es). Las instancias han de registrarse en un plazo máximo de dos meses a partir del nacimiento, adopción o acogimiento.

