Pradas se acoge a su derecho a no contestar en el Congreso y pide perdón a las víctimas de la DANA

La ex consellera de Interior, Salomé Pradas, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante la comisión del Congreso, dada su condición de imputada en la juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la catástrofe.

Pradas ha explicado que, siguiendo el consejo de su "equipo jurídico", y por "respeto" al procedimiento, no iba a responder, y ha reivindicado su derecho "a la presunción de inocencia".

Sin embargo, ha respondido a las cuestiones de algunos grupos, como al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien le ha hecho entrega de un trozo de cuerda que, según Rufián, sostuvo el 29 de octubre de 2024 una niña fallecida en las inundaciones, al tiempo que le invitaba a pedir disculpas a las víctimas, a lo que la exconsellera accedía: "Pido disculpas a las víctimas por no haber podido hacer más, como lo dije en el juzgado y está en las consideraciones (que ha repartido a los comisionados). Por supuesto que pido disculpas por no haber pedido hacer más; es algo que llevaré toda la vida conmigo".

"Verdad solo hay una y confío en que se acabe conociendo en su integridad, por las víctimas, que deben ser resarcidas", ha comentado la compareciente durante el turno de preguntas del diputado del PP, Fernando de Rosa.

Y después, a su salida de la comisión, se ha vuelto a referir a los familiares de los fallecidos en la riada: "He sido muy clara en mis respuestas y consideraciones. Las he dado siempre pensando en las víctimas, que sepan que siempre me van a tener a su lado y que pienso en ellas absolutamente todos los días", ha explicado.

Por otra parte, Pradas ha derivado responsabilidades en la CHJ y la Aemet, y ha defendido que no había protocolo para el Es Alert.