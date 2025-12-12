Aviso naranja por lluvias de 40 litros en una hora en el sur de Valencia el domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido el aviso naranja por precipitaciones acumuladas de 40 litros por metro cuadrado en una hora en el sur de la provincia de Valencia este domingo por la tarde.

En esta zona está activo el aviso amarillo para toda la jornada del domingo por precipitaciones acumuladas de 60 litros en doce horas y por tormentas, según la última actualización de Aemet.

El cambio de tiempo anunciado a partir de este viernes por la tarde traerá a la Comunitat Valenciana un fin de semana lluvioso y frío, cielo muy nuboso con precipitaciones mañana sábado y más generalizadas y localmente fuertes el domingo, y ambiente invernal.