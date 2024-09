València dará una ayuda de 300 euros por cada recién nacido a partir del año que viene

El Ayuntamiento de València dará una ayuda directa de 300 euros a los padres y madres por hijo recién nacido a partir del 1 de enero de 2025 e invertirá más de 3 millones de euros en un plan de conciliación. Así lo ha anunciado este lunes la alcaldesa, María José Catala, en el primer pleno extraordinario convocado por la actual corporación para analizar el estado de la ciudad, en el que ha sostenido que es "una obligación tomar medidas para ayudar a la conciliación y la maternidad".

En el plan se contempla extender la gratuidad de la educación de 0 a 3 años al mes de julio, además de subvencionar las “escuelas matineras”, aumentar las becas de comedor y hacer gratuitas por segundo año las escuelas de verano de los colegios municipales. Catalá ha asegurado que la conciliación es "la gran asignatura pendiente de esta sociedad" y "la falta de natalidad es uno de los problemas más acuciantes que tenemos":

La alcaldesa de València también ha anunciado durante este pleno extraordinario que el Ayuntamiento aplicará una bonificación del 95% por en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para comunidades de propietarios que quieran cambiar su fachada por tener el material y las características similares al edificio del barrio de Campanar que fue arrasado por el fuego el pasado mes de febrero. La primera edil ha avanzado también que el consistorio establecerá la obligatoriedad de presentar una Ficha de Intervención Operativa para obtener una licencia, un documento que tendrá que recoger la información básica del edificio con el fin de que los bomberos "a golpe de vista" puedan ver y planificar la estrategia de actuación en caso de incendio.

María José Catalá ha asegurado además que el Ayuntamiento va a iniciar la tramitación para otorgar la Medalla de la Gratitud -de nueva creación- a todas las empresas y entidades que colaboraron para sofocar el incendio de Campanar y paliar sus consecuencias. La alcaldesa ha instado a "cambiar el Código Técnico de Edificación para evitar este tipo de incendios" y ha considerado que esa es "una exigencia justa y también necesaria". Ha afirmado que esa medida no depende de la administración local, pero ha destacado que el Ayuntamiento de València "no se va a quedar parado a la espera de si el Gobierno mueve o no ficha" en ese sentido

Megacuceros y pisos turísticos

En lo que respecta al turismo, la alcaldesa ha concretado algunas de las medidas en las que trabaja junto a la Autoridad Portuaria de València (APV) para regular el atraque de cruceros. Catalá ha explicado que se prohibirá con carácter general que en un mismo día llegue más de un barco de pasajeros y que se primarán aquellos que hagan noche -y con ello más gasto- en la ciudad.

La alcaldesa ha anunciado también nuevas medidas de lucha contra la proliferación de pisos turísticos, como el corte de los suministros a los apartamentos ilegales o reclamar a la Generalitat la competencia para sancionarlos:

En materia de Urbanismo, la alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento va a impulsar un nuevo PAI en Benimàmet que permitirá levantar en esta pedanía alrededor de 4.600 viviendas, de las que mil serán de protección pública. También ha anunciado un nuevo plan urbanístico para dotar de nuevos equipamientos a los barrios de Tendetes, Marxalenes y La Saidïa, en el que se incluirá la ampliación del Instituto Valenciano de Oncología.

La construcción de un auditorio en Benicalap ha sido otro de los anuncios realizados por la alcaldesa, quien también se ha comprometido a conseguir de una vez por todas la rehabilitación de “les Covetes de Sant Joan”

La alcaldesa ha finalizado su primera intervención en el debate exigiendo al Gobierno de España la reforma del sistema de financiación de los ayuntamientos. Catalá ha propuesto que las transferencias a los municipios lleguen directamente de los ingresos del Estado, de forma totalmente independiente a la financiación autonómica.